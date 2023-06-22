端午連假日劇該追哪一部？福山雅治「這檔」看了50次！

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以兩對夫婦雙雙出軌來探討婚姻難題的《我們之間沒有的》，開播前就話題不斷，開播後更以細膩描繪角色心境、寫實凸顯婚姻現實的情節，作品在日本OTT平台TVer創下僅次《silent》的史上第二高播放次數，第8集更贏過木村拓哉的作品，登上排行榜冠軍。
該劇主角奈緒與永山瑛太結婚後性生活不睦，夫婦關係逐漸出現裂痕，奈緒與上司岩田剛典發展出不倫關係，糾結的感情引發許多熱議。最新一集中，奈緒出席岩田剛典母親喪禮的情節，還在日本網路上引起炎上討論，「不能去外遇對象母親的喪禮！」、「神經也太大條了吧！」兩人最後都與另一半攤牌，選擇離婚劃清界線，瑛太在奈緒要離去時，對奈緒說的道別話語，讓網友猛起雞皮疙瘩，直呼：「演技輾壓全劇！」《我們之間沒有的》可至KKTV、MyVideo收看。
《獻給國王的無名指》橋本環奈豪門婚姻不好過！挺過外遇風波卻被離婚
登對指數破表的浪漫愛情劇《獻給國王的無名指》，描述婚顧公司社長山田涼介為了提升業績，與員工橋本環奈簽訂契約婚姻，兩人因此越走越近，決定廢棄契約成為真正的夫婦，兩人可愛甜蜜的互動融化許多觀眾的少女心。不過，劇中惡婆婆松嶋菜菜子處心積慮要拆散兩人，逼迫坂東龍汰介入他們，企圖營造女方外遇的假象，當兩人挺過風波後，又開始向媳婦家動手，讓網友恨得牙癢癢。
此外，橋本環奈在劇中討啤酒喝的樣子，也被觀眾笑說是「本色演出」。而山田涼介為了保護橋本環奈一家人，決定提出離婚，兩人是否有能Happy ending？大結局《獻給國王的無名指》可至KKTV、friDay影音收看。
春季檔日劇收視冠軍！ 福山雅治自爆《Last Man -全盲搜查官-》第一集「這段」看了50遍
本季收視成績最亮眼的日劇，非《Last Man -全盲搜查官-》莫屬！福山雅治、大泉洋、吉田羊、永瀨廉、今田美櫻等豪華卡司加持，加上細膩推理、緊湊劇情與精心設計的各種動作場面，穿插角色的情感描寫，從開播以來收視率就穩坐冠軍寶座。
福山雅治邀請大泉洋作客他的廣播節目為戲宣傳， 他們回答聽眾提問，其中一題問到「你們各自最酷的場景是什麼？」大泉洋回答是他飾演的「護道心太朗」的太陽眼鏡祕密，更提到某個場景，跟女兒一起看時還倒帶讓她再看一次，結果被女兒吐槽：「有人會倒帶再給你看一遍嗎？」福山雅治則表示第一集他看了20遍，而自己拿槍、手持引爆裝置與歹徒周旋的場面，則看了50遍。《Last Man -全盲搜查官-》可至KKTV、friDay影音收看。
《絕對不可能－偵探上水流涼子的解析－》天海祐希變裝超過18次！力追自己當年施暴真相
另一部爽快推理劇，則是女王天海祐希與松下洸平搭檔的《絕對不可能－偵探上水流涼子的推理－》。該劇描述只要拿得出錢，就絕對能辦到委託的任務，偵探將用超脫常理的手法為客戶解決問題。
天海祐希在劇中為了案件扮成按摩店員工、餐廳服務生、藝妓、桿弟、獸醫等，每次新造型都笑翻觀眾，還有人特地統計，到目前為止她已扮裝超過18個角色！歡樂偵探劇《絕對不可能－偵探上水流涼子的推理－》即將迎來結局，可至KKTV、Hami Video收看。