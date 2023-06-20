義大利網紅「開車挑戰」撞死5歲童！政府擬立法禁止網路煽動犯罪

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《衛報》報導，車上這五名男性年紀僅約20至23歲，頻道累積超過60萬人訂閱，他們經常拍攝不同類型的挑戰影片吸引觀眾收看。事件發生後大量網友湧入該頻道社群平台批評他們的行為危及他人性命，該團體也在18日更新影片聲明道歉，宣稱頻道創建目的是為了提供年輕人娛樂，但因為悲劇的發生使他們明白不該繼續拍攝類似影片，因此正式宣佈未來將停止更新，並向受害家庭致上最深刻的歉意。
這起死亡車禍也引來義大利政府高度關注，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日就表示為了避免悲劇重演，政府將針對網路上藉著「美化犯罪行為」或「煽動暴力」獲得不當收入或廣告利益者進行管制；司法部副部長奧斯特拉里（Andrea Ostellari）亦指出，該法旨在打擊這種年輕人試圖以「網路犯罪或煽動暴力」取得關注但忽視風險的新興現象。
不過這也已經不是第一次TikTok挑戰引起官方注意的爭議，先前在法國青少年之間，出現的一項「傷痕（cicatrice）挑戰」，不僅引起校方注意，法國參議院甚至通過提案，將由委員會調查抖音的爭議；墨西哥先前也傳出有15名小學生集體服用鎮定劑，挑戰看誰最後一個睡著的比賽，同樣引發社會大眾關注。