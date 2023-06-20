國際菓道家到訪高雄　攜手在地特色超市分享和藝文化

國際菓道家同時也是日本和菓子老店IZUMIYA三代目的三堀純一與nana’s green tea茶道研修講師梅原宗直，今（20）日到訪高雄，在平凡五金行北高店舉辦「國際和藝文化分享會」，現場展演和菓子技藝以及茶道文化。
記者陳美嘉／高雄報導
三堀純一是日本橫須賀和菓子老店泉屋（IZUMIYA）的三代目，這次是他第一次到高雄教授多種和菓子的製作方法。他創立「菓道一菓流」，將和菓子製作提升為一種藝術表現，並以「紅亂菊」為代表作，獲得國際間的高度評價，曾受邀至巴黎巧克力沙龍展示技藝。活動中他現場製作和菓子，搭配聲光效果，自成一場藝術表演，作品更讓眾人驚嘆。
梅原宗直是武家茶道石州流的茶導師之一，這次是第一次來台灣。梅原宗直致力於推廣日本茶道文化，並將茶道與現代生活結合，創造出新穎而有趣的茶道體驗。活動中他親自點茶，並且邀請平凡五金行老闆上台品飲，現場還傳授品茶的禮儀。
日本和菓子是平凡五金行創立以来，持續不間斷地推廣與分享日本和藝文化的媒介。在忙碌的生活中，閒暇之時停下來沏上一壺茶，搭配如藝術品般的上生菓子，讓這樣的文化無論是男女老少皆能享受和藝文化的浪漫。
「平凡五金行」是一個透過世界各地飲食文化並致力推廣相關特色食材的品牌。從進口世界頂級肉品、空運活體海鲜、日本清酒、日本和菓子到進口調味料，以這五大類別的精(金)品稱作為「五金行」。而「平凡」二字是品牌創辦人陳秋龍的品牌意念，希望透過各種食材的交流，以及每日少不了的「吃」，把這樣的生活習慣變成一種浪漫美好，每個人都可以用著很有儀式感的方式過生活。