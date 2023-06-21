高球／仰德挑戰賽　獎金王余松柏首回合抓6鳥、一桿之差獨居領先

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首回合球場天氣狀況不錯，但風勢也不小。領先的余松柏去年獲得獎金王之後取得TPGA台巡賽參賽資格，今年ThreeBond挑戰巡迴賽能打的場次不多，除了開幕戰以衛冕者身分參賽，再來就是本週在山溪地的仰德挑戰賽，由於是第一次打山溪地球場，余松柏表示，對場地的熟悉度不高，幸好短鐵桿表現不錯，果嶺週邊一切一推得宜，打下6個博蒂，他從第五洞開始連抓4鳥，是取得領先的關鍵，但是今天在三桿短洞吞了3個柏忌。
余松柏認為，這座球場相對來說比較窄，但真正難度還是在果嶺上，球的滾動不易拿捏也就影響推桿的判斷。今年他的主戰場是TPGA台巡賽，不過前幾場打下來表現並不理想，他指出今年自己的心態上差了一點，給自己的壓力太大，也跟教練討論過現在的情況，有點過度追求完美。
他表示，接下來希望能在山溪地打出好結果，並把這個感覺延續下去，包括九月份去日本考試，以及仰德TPC和三商盃台灣名人賽兩場在國內舉行的亞巡賽事。
暫時並列第二的蔡雨達，首回合則有5鳥4柏忌的表現，他表示，開球還可以，推桿也ok，博蒂機會不少，只推進5個，第九洞第二桿想拚果嶺結果球下水，第十八洞開球失誤偏左，被樹擋住只能先拍出來，花了4桿才上果嶺。
另外，蔡雨達認為，首回合還有兩洞果嶺邊短切沒處理好，挨了4個柏忌。對於今年的表現，蔡雨達說，這是去年九月他轉職業之後第一個完整賽季，前幾場有很多爭冠機會可惜沒把握住，最後都只差2、3桿，已經打的4場比賽有3場前四名內，期待本週冠軍可以開張。