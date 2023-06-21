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籃球／30座冠軍金盃排開有多壯觀？　國泰女籃展現籃壇霸主實力

▲國泰女籃舉辦感恩晚宴，把30座冠軍金盃在晚宴現場一字排開，展示隊史輝煌豐碩的戰果。官方提供
▲國泰女籃舉辦感恩晚宴，把30座冠軍金盃在晚宴現場一字排開，展示隊史輝煌豐碩的戰果。官方提供

運動中心/綜合報導

第18屆WSBL女子超級籃球聯賽，國泰女籃在總冠軍賽直落三橫掃對手，再度以王者之姿蟬聯后冠，奪下WSBL隊史第17冠的同時，銜接社甲聯賽時期的13連霸，等同締造了台灣女籃單一球隊，前所未見的30連霸紀錄。國泰女籃舉辦感恩晚宴，把30座冠軍金盃在晚宴現場一字排開，展示隊史輝煌豐碩的戰果。

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回顧2023年賽季，國泰女籃不只自身締造30連霸，建教合作的淡水商工，也在女子高中籃球聯賽(HBL)封后，完成史無前例的高中女子組四連霸，讓國泰女籃2023年雙喜臨門。

回顧今年的WSBL賽季，總教練鄭慧芸表示：「過往大家對國泰女籃的印象都是戰無不勝，不過今年例行賽就輸了四場。輸球後主要提醒球員，要透過錯誤來修正自己，並調整到最佳狀態來面對冠軍戰。現在回顧過往榮耀的同時，也要警惕自己持續精進，成為更好的自己來成就團隊。」

身為參與過多達20屆冠軍的資深老將藍浩語表示：「榮耀的背後，最想要感謝的是國泰金控與國泰人壽的支持，給予球員無後顧之憂的資源，能專心朝著目標前進。球隊像一個大家庭，彼此互相扶持，一起努力扛住了壓力，同心完成30連霸。」

而談到今年這座剛到手的冠軍金盃，獲得總冠軍賽MVP的林育庭有感而發的補充道：「今年很多第一次，像是首度走出雙北打比賽，是滿不錯的體驗，可以讓更多球迷認識我們；至於首次的五戰三勝，體驗到體力調節的重要性，畢竟是高強度的比賽，其實我在第三戰真的是咬牙硬撐過去的，因為真的好累，不過現在回頭看，覺得累的很值得，拿到這座冠軍真的很不容易。」

國泰女籃陣中仍有許多主力球員，在賽季結束後馬不停蹄的投入中華隊的訓練，備戰9月開打的杭州亞運，其中也包含了今年的年度MVP鄭伊秀。雖然暑假的休息時間因此打折，但鄭伊秀樂此不疲地表示：「能夠代表中華隊參加國際賽是一份殊榮，也期望這次國際賽的經驗，能在未來新賽季對球隊有所貢獻；來到國泰女籃這個大家庭10年，非常榮幸自己是這第30冠的成員之一，非常感謝公司的支持、教練團用心栽培、學姊們的耕耘與傳承，以及親愛的隊友們大家齊心向前，我們才能擁有這樣的成果，未來我們會持續努力繼續創造紀錄。」

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