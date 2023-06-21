林采緹展現性感身材被解讀「引誘犯罪」 霸氣回：我的身體自主權
林采緹擁有性感好身材，穿衣風格火辣，吸引不少目光。近日台灣#metoo話題燒得火熱，林采緹有感而發表示，自己也曾遭遇過性騷，但沒有一次能勇敢當下說出來，甚至會被說「穿那麼性感就是在引誘犯罪」，她強調「選擇展示自己的身體和肌膚是我的權利，任何時刻都不應該失去尊重，更不代表其他人能給我騷擾的評論或發言甚至是行為」。
記者薛羽彤/綜合報導
近日#metoo話題不斷，許多公眾人物都為他們曾經的行為，付出代價。林采緹有感而發表示，自己曾遭遇過性騷，但都不敢說出來，小時候是因為害怕膽怯，長大後更多的是害怕大家的不理解，「擔憂大眾不友善的眼光，怕說出來沒有人相信影響工作等等。」林采緹感嘆，#metoo新聞底下的留言，好多人都在檢討、審視受害者為何不當下反應，事後隔那麼久才說，甚至有人指責受害者是為了蹭流量，「但明明真正要檢討的，是做出性騷擾的加害者，以及性騷擾本身這件事有多麼過份不是嗎」？
此外，林采緹常PO性感照、展示大膽穿衣風格，竟被說「誰叫你穿那麼少被非禮不要怪別人」、「 穿那麼性感就是在引誘犯罪」，她也宣導大家，自己要如何展露身材，都是「因為我們擁有身體的自主權」，不該就此失去尊重。
對於目前勇敢站出來的受害者，林采緹感到由衷的敬佩，「因為面對需要莫大的勇氣，除了避免下一位受害者，更能賦予大家力量，讓經歷過或是正在經歷性騷擾的人，都能更勇敢的站出來保護自己」。
※【NOWnews 今日新聞
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