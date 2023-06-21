黃子佼毀滅式爆料重提「勒戒過往」　胡瓜今現身回應了

林采緹展現性感身材被解讀「引誘犯罪」　霸氣回：我的身體自主權

▲林采緹因穿衣風格性感，被許多人說「就是引誘犯罪」，她怒表示每個人都擁有身體自主權。（圖 ／林采緹IG）
▲林采緹因穿衣風格性感，被許多人說「就是引誘犯罪」，她怒表示每個人都擁有身體自主權。（圖 ／林采緹IG）

記者薛羽彤/綜合報導

林采緹擁有性感好身材，穿衣風格火辣，吸引不少目光。近日台灣#metoo話題燒得火熱，林采緹有感而發表示，自己也曾遭遇過性騷，但沒有一次能勇敢當下說出來，甚至會被說「穿那麼性感就是在引誘犯罪」，她強調「選擇展示自己的身體和肌膚是我的權利，任何時刻都不應該失去尊重，更不代表其他人能給我騷擾的評論或發言甚至是行為」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林采緹身材火辣，擁有大批粉絲追蹤。（圖 ／林采緹IG）
▲林采緹身材火辣，擁有大批粉絲追蹤。（圖 ／林采緹IG）
▲林采緹升格為媽媽，外型依舊亮眼 。（圖／翻攝自林采緹IG）
▲林采緹升格為媽媽，外型依舊亮眼 。（圖／林采緹IG）
近日#metoo話題不斷，許多公眾人物都為他們曾經的行為，付出代價。林采緹有感而發表示，自己曾遭遇過性騷，但都不敢說出來，小時候是因為害怕膽怯，長大後更多的是害怕大家的不理解，「擔憂大眾不友善的眼光，怕說出來沒有人相信影響工作等等。」林采緹感嘆，#metoo新聞底下的留言，好多人都在檢討、審視受害者為何不當下反應，事後隔那麼久才說，甚至有人指責受害者是為了蹭流量，「但明明真正要檢討的，是做出性騷擾的加害者，以及性騷擾本身這件事有多麼過份不是嗎」？

▲林采緹自曝曾遭受性騷擾，但都不敢說出來。（圖 ／林采緹IG）
▲林采緹自曝曾遭受性騷擾，但都不敢說出來。（圖 ／林采緹IG）
此外，林采緹常PO性感照、展示大膽穿衣風格，竟被說「誰叫你穿那麼少被非禮不要怪別人」、「 穿那麼性感就是在引誘犯罪」，她也宣導大家，自己要如何展露身材，都是「因為我們擁有身體的自主權」，不該就此失去尊重。

對於目前勇敢站出來的受害者，林采緹感到由衷的敬佩，「因為面對需要莫大的勇氣，除了避免下一位受害者，更能賦予大家力量，讓經歷過或是正在經歷性騷擾的人，都能更勇敢的站出來保護自己」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

蛇姬林采緹爆熱戀「東山鴨頭帥哥老闆」！似乎想再婚　泡湯照洩愛

林采緹公開投資理念！曾月花2萬搭計程車代步

MeToo公審最冤！「情歌王子」李聖傑遭誣未婚生子　星途慘跌谷底

黃子佼認性騷賠上演藝生涯　張小燕心痛發聲：孩子沒教好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀