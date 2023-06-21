炎亞綸道歉「網紅欣賞」挨轟！3度改留言滅火　謝和弦回1句是真的

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結果遭到眾多網友抨擊，不少人表示「很遺憾這群人的精神領袖會是這樣回覆，你們自己向受害者講同樣的話看看」、「.....勇氣什麼，這篇文根本都沒回應到指控」、「不要看風向瞎挺一通好嗎？出來淌這個渾水幹嘛？」、「整篇文章都沒回應指控的東西.....你跟我說很欣賞」。
然而，展瑞後續也三度修改了留言內容，將「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」這句話刪除，還有更改一些表情符號的應用，並且再度留言回應網友「我只單純希望他好好面對跟祝福他們都挺過。我沒有說他是對的！我也沒有說他是錯的，也沒有要對於受害者做評論。我只是覺得事情，尤其是感情是他們兩個人最後都要面對的，祝福他們可以解決（不論最終結果為何）」展瑞強調「我祝福的是兩者可以挺過，因為事件中的加害與受害，都是他們要面對，都需要勇氣，我也沒有說出任何犯法等於對的言論」。
而反觀展瑞的留言，謝和弦則在第一時間留言寫下「丁小雨我大哥，順便提醒16歲以上性行為沒有犯法這我很清楚」然而根據台北市政府警察局婦幼警察隊指出，「滿16歲男女有性自主權，可自己決定是否要與他人發生性行為，若對未滿16歲之人為性行為則涉及刑法第227條對未成年人為性交猥褻罪」。
也就是說，根據耀樂在爆料當時16歲的情況下，如果雙方是「你情我願」的話，炎亞綸並無犯法，謝和弦留言也沒說錯，只不過在耀樂提及「你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」強制性交罪的問題又是另外一回事了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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