黃子佼毀滅式爆料重提「勒戒過往」　胡瓜今現身回應了

炎亞綸道歉「網紅欣賞」挨轟！3度改留言滅火　謝和弦回1句是真的

▲藝人炎亞綸日前被網紅耀樂指控偷拍私密片，並且在交往期間劈腿多男、找黑道恐嚇等等情事。（圖／NOWnews資料照）
▲藝人炎亞綸日前被網紅耀樂指控偷拍私密片，並且在交往期間劈腿多男、找黑道恐嚇等等情事。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人炎亞綸日前被網紅耀樂指控偷拍私密片，並且在交往期間劈腿多男、找黑道恐嚇等等。炎亞綸在20日晚間發長文致歉對方，坦承確實曾經交往，不過影片並不是自己主動外流，願意面對也希望可以當面跟耀樂致歉等等，獲得許多網友支持鼓勵。結果YouTuber展瑞也在貼文留言說「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」，沒想到被砲轟猛攻，讓他也三度更改留言並且澄清回應。反觀謝和弦留言因為屬實，則是被五千多名網友讚爆。

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在炎亞綸道歉文發出之後，展瑞利用「展榮展瑞」的臉書粉專留言「一直很欣賞你面對過錯的勇氣。感情的事都真的很難說，都只有當事人自己理解面對的難題是什麼。很多時候都是各方觀點不同。謝謝你曾經也幫助過我，希望你們可以好好化解，祝福兩者都可以挺過放下」。

▲這群人雙胞胎展瑞留言「欣賞炎亞綸」被網友圍攻。（圖／展榮展瑞臉書）
▲這群人雙胞胎弟弟展瑞留言「欣賞炎亞綸」被網友圍攻。（圖／展榮展瑞臉書）
結果遭到眾多網友抨擊，不少人表示「很遺憾這群人的精神領袖會是這樣回覆，你們自己向受害者講同樣的話看看」、「.....勇氣什麼，這篇文根本都沒回應到指控」、「不要看風向瞎挺一通好嗎？出來淌這個渾水幹嘛？」、「整篇文章都沒回應指控的東西.....你跟我說很欣賞」。

然而，展瑞後續也三度修改了留言內容，將「一直很欣賞你面對過錯的勇氣」這句話刪除，還有更改一些表情符號的應用，並且再度留言回應網友「我只單純希望他好好面對跟祝福他們都挺過。我沒有說他是對的！我也沒有說他是錯的，也沒有要對於受害者做評論。我只是覺得事情，尤其是感情是他們兩個人最後都要面對的，祝福他們可以解決（不論最終結果為何）」展瑞強調「我祝福的是兩者可以挺過，因為事件中的加害與受害，都是他們要面對，都需要勇氣，我也沒有說出任何犯法等於對的言論」。

▲展瑞三度修改留言，並且澄清表示沒有說炎亞綸的行為是對的，只是認為不論是受害還是加害，都需要勇氣去面對。（圖/炎亞綸臉書）
▲展瑞三度修改留言，並且澄清表示沒有說炎亞綸的行為是對的，只是認為不論是受害還是加害，都需要勇氣去面對。（圖/炎亞綸臉書）
而反觀展瑞的留言，謝和弦則在第一時間留言寫下「丁小雨我大哥，順便提醒16歲以上性行為沒有犯法這我很清楚」然而根據台北市政府警察局婦幼警察隊指出，「滿16歲男女有性自主權，可自己決定是否要與他人發生性行為，若對未滿16歲之人為性行為則涉及刑法第227條對未成年人為性交猥褻罪」。

也就是說，根據耀樂在爆料當時16歲的情況下，如果雙方是「你情我願」的話，炎亞綸並無犯法，謝和弦留言也沒說錯，只不過在耀樂提及「你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入」強制性交罪的問題又是另外一回事了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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