東南亞叫車龍頭Grab「策略性組織調整」 裁員千人、占員工逾一成
東南亞最大叫車和外送業者Grab宣布裁員1000人，占員工總數11％，是該公司自疫情爆發以來最大規模裁員，目前是「策略性組織調整」以降低成本。Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）昨（20）日致員工信件內容強調，裁員「並非取得獲利的捷徑」，公司必須保持靈活，才能繼續提供可負擔得起的服務。
國際中心楊雅婷／綜合報導
彭博（Bloomberg）報導指出，Grab在東南亞叫車及外送市場面臨激烈競爭，公司股價自2021年底在紐約上市以來，已經下跌70％。裁員計劃顯示，Grab不得不採取措施，以符合投資人加快削減成本的要求。根據Grab上個月發佈的2023年第一季業績，雖然季度虧損縮小，但總成交金額同比增長僅3％，可以看出用戶消費疲軟，連帶使得Grab股價一度重挫15%。
Grab本次裁員1000人，是新冠肺炎疫情爆發以來最大規模裁員，比起2020年裁員360人的規模還要大。Grab執行長陳炳耀表示，這次裁員目的是為了控管成本，但此舉「並非取得獲利的捷徑」，而是要確保能長期提供更加優惠的服務，進行戰略重組以適應商業環境。
陳炳耀強調，「變化從未如此迅速，科技正迅速演變，像是生成式人工智慧，資金成本上升，衝擊競爭環境......我們必須結合公司規模與靈活執行力和成本領先戰略，以便持續提供更加可負擔得起的服務，滲透廣大市場。」
Grab主要競爭者GoTo曾在2022年進行大規模裁員，但Grab在2020年裁員360人之後，一直避免再度裁員。