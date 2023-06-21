端午節最嗨生日派對！文總「誕隍祭」邀民眾為城隍爺慶生

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台北霞海城隍廟第六代管理人陳文文指出，本週末島語音樂會，城隍老爺將穿上新神衣出巡，並坐鎮音樂會現場，歡迎大家一同前來與城隍老爺同歡。
「島語音樂會」將在6月24日、25日於永樂廣場舉行。第一天由入圍本屆金曲獎最佳專輯製作人，也是在大稻埕長大的柯智豪籌辦，精選各種母語音樂類型共8組表團合力展現島嶼的生命力。演出陣容包含入圍本屆金曲獎四項大獎的A Root同根生、客語創作歌手柔米、曾入圍金曲新人的裝咖人、日本創作歌手馬場克樹 Feat.大竹研、阿美族歌手查勞巴西瓦里、雙胞胎創作組合雙生仔、台越混血饒舌新聲桃子A1J。
文總指出，島語音樂會第二天，將由國寶級的陳錫煌掌中劇團以及在地南北軒社帶來演出，透過傳統與現代文化的碰撞與融合，讓沿革已久的霞海城隍遶境，產生新的風格與樣貌。
文總表示，方序中創立結合錄音室、唱片行、咖啡、選物的新空間「Sidoli Radio 小島裡」後，成為大稻埕在地團隊之一，這次誕隍祭不僅擔任視覺統籌，更推出「大稻埕聲活圈展覽」，收集、整理大稻埕的聲音跟故事，展出一路至7月9日（每週一、二與6月22日公休），邀請大家一同聆聽這個充滿歷史文化的百年街道。
李厚慶說，城隍爺作為城市的大家長，長期關注平權、環境議題，因此6月24日至25日的「香火non stop市集」將以此為主題，邀請推動月經平權、洗刷月經汙名的「小紅帽With Red」，倡議減塑、喝水零廢的「奉茶行動」等團隊前往，文總與《Fountain新活水》也將一同出攤歡慶老爺生日，更多活動資訊請上文化總會與台北霞海城隍廟臉書查詢。