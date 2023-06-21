名家論壇》吳崑玉／侯友宜憑什麼？

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如果他純粹講全球經濟環境的改變，也許還好理解一點，但我實在資質魯頓，無法理解高房價與全球化有什麼鳥關係？講過去40年的全球化，最簡單的說法是，大約二十年前，佛里曼寫了本「世界是平的」，描述全球化的經濟趨勢。但今年，地緣政治學家澤汗，出了一本「世界不再是平的」，描述全球供應鏈分裂與區塊化的現實。全球經濟型態的改變，的確會造成經濟環境的起伏，但這跟氣候變遷、房價高漲有什麼鳥關係？是全球化賺得錢太多了，銅臭味薰到臭氧層破了個洞？還是熱錢太多，造成了海溫上升，冰河融解，以致全球暖化？再問一次，這些國際事件，跟房價高漲有什麼關係？
這些很基本的名詞與知識，在大學以上教育程度，特別是經理人等級以上的族群中，已經形同一種「常識」。侯爺這種連荔枝和龍眼都分不清楚，或是拿著釋迦來講荔枝的陳述方法，連普通大學生應該都聽不下去，何況台大？這樣的水準，連領導一群知識份子所組成的工作團隊都有問題，如何領導一個國家？管爺看到侯爺的這段演講，應該也會掉眼淚吧？
更何況，這還是政大死當後的補考，考前還有專家幫他全天惡補，幫他做了PPT，給他寫了講稿。但顯然侯爺的腸胃消化不了，不論是燕窩、魚翅、鮑魚、龍蝦等級的專業精華，侯爺吃下去的知識全跟金針菇一樣明天見，而且只記住了一、兩個名詞，卻完全不解其義。最慘的是，他還會把這些名詞和知識項目，通通丟進一個鍋子裡攪成糊，以為自己把所有好東西都丟進一個鍋裡煮熟再撈出來，魚與熊掌兼得，就叫作「佛跳牆」，其實煮成了一鍋「ㄆㄨㄣ」。
這已經不是幕僚和團隊的問題，而是候選人本身的問題。他的頭腦根本消化不了這些知識，甚至缺乏常識。這已經不是草包裡沒有草，而是一鍋扶不上牆的爛泥。草起碼還有葉脈之類的脈絡，他的演講連起碼的邏輯和脈絡都沒有。柯P愛胡說八道，但他起碼還能把歪理講出個理來；郭董雖然常常失言，但他起碼進化得很快。侯爺呢？已經提名一個月了，已經惡補準備一整天了，已經給你做了PPT和講稿了，還能講到如此離離落落，請問這要怎麼救？他自身體質虛不受補，扁鵲出手也恐藥到命除，神仙難救無命人，還能怎麼救?
侯爺的演講，讓我懷念起連戰。連爺爺雖然懶，但他終究當過行政院長、外交部長，自身是芝加哥大學的政治學博士，還曾在美國與台灣大學任教。他講話中規中矩，雖然無趣，但起碼條理清晰。而且很會背稿，幾乎可以把幕僚準備的稿子背到一字不差。他在台上的身形挺拔，英文典雅流利，是很優秀的外交官材料。侯爺與他相比，簡直是XX比雞腿。好吧!口才不好，那就藏拙，擺個講台唸稿也行，但侯爺卻以為自己是賈伯斯，老愛拿個麥克風走來走去。候選人本身條件孱弱至此，而且還沒有絲毫「病識感」，未來得票貫破2000年連戰292萬票的老K底線，幾乎是可以預期的。
據說侯陣營最近還在吵架，一派要先抓深藍，一派想遠離深藍去抓中間選民。這種爭執根本是本末倒置，緣木求魚。候選人本身連講個話都如此離離落落，怎麼吸引得到個個事業有成，社會上自有一畝三分地的天龍藍、知識藍、經濟藍?怎麼說服得了普遍大學以上知識水準的中間選民?人們多半以自身為標竿，來評斷候選人的水準。那是一種定標，一種投射，如果這個人比我還差，我去講都比他講得清楚，那幹嘛選他來領導我?當一個候選人公開講話都能講得如此離離落落，坑坑包包，還想征服誰?還能征服誰?韓國瑜起碼還好笑，侯爺卻讓人想哭。這可是咱們台灣第一大縣市的首長啊!他還要代表第一大在野黨選總統咧！
總歸還是那句話:「侯友宜，憑什麼？」講國政，缺乏基本知識以消化各項專業議題；講市政，推給中央，丟給檢調，餵藥案辦成恩恩案，一力辯護「我府沒有疏失」。回應尖銳選舉議題，用的是霹靂布袋戲中「一頁書」的詩號:「世事如棋，乾坤莫測！」你嘛幫幫忙，都在吃「老三便當」了，還在引用諧音「一夜輸」的台詞，是嫌死得不夠透嗎？「我有一個夢」倒是挺貼切且有自知之明，那場演講的破碎程度真的可比「夢囈」，聽三遍還是聽不懂他在講什麼?我們真的願意這個人，來當我們的領導嗎？
既然侯爺那麼愛講玄學，那就建議他去唸一下「心經」:「心無罣礙，無罣礙故無有恐怖，遠離顛倒夢想。」侯爺快醒醒，醒醒吧！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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