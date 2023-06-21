夏至狂飆38度熱爆！「10縣市」發高溫示警 端午連假降雨熱區曝
中央氣象局指出，今（21）日夏至為本週最炙熱的一天，受到西南風影響全台各地白天高溫大多落在攝氏33度以上，並針對10縣市發出高溫預警。中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；雲林縣地區、臺南市地區、屏東縣地區、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、高雄市地區氣溫達36度以上。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險預報表示，今天（21日）是夏至，陽光直射北回歸線，也是北半球一年中白天最長、黑夜最短的一天，天氣方面還是持續受到西南風暖空氣影響，降雨很少，預報看來只有山區可能會有局部零星的午後熱對流降雨，平地的天氣一整天大致都是晴到多雲的天氣型態。
明天開始到週日（22至25日）是連續四天的端午連續假期，目前來看並沒有明顯的天氣系統影響台灣，但是台灣附近的水氣較為增多，午後熱對流的發展會變得比較顯著，降雨的量跟範圍也都會變得比較大。
前面兩天（22至23日）大致還是西南風到偏南風環境，台北、基隆以及東半部地區比較容易受到午後對流影響，後面兩天（24至25日）則是轉為偏南風到東南風環境，變成西半部地區，尤其中部、北部一帶容易受到午後對流影響。
熱對流發展的地方有機會出現短時較大的雨勢，瞬間的降雨可能會比較大，因此提醒大家在連假期間外出要多留意午後的天氣變化，前往山區或是溪流邊活動的朋友更要注意，小心意外狀況的發生。
溫度方面則是持續高溫炎熱，高溫普遍維持在33至35度左右，防曬防中暑的準備依然是非常重要。
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