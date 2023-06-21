端午連假天氣出爐！「3階段變化」1圖看懂　大雨、高溫接力轟炸

易遊網開賣日系新飯店！每人才1356元　福華下殺一人1450元含早餐

▲暑假划算住房優惠！易遊網開賣西鐵飯店集團、台北8月開幕的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，每人1356元入住。福華夏季旅展住宿券下殺21折，平均一人1450元含早餐。（圖／易遊網提供）
▲暑假划算住房優惠！易遊網開賣西鐵飯店集團、台北8月開幕的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，每人1356元入住。福華夏季旅展住宿券下殺21折，平均一人1450元含早餐。（圖／易遊網提供）

記者蕭涵云/綜合報導

擔心暑假出遊、住宿費高昂傷荷包嗎？《NOWnews今日新聞》幫大家挖出划算住房優惠！易遊網搶先開賣西鐵飯店集團旗下、8月才於台北開幕的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，限量7折好康價搭配APP折扣碼，每人才1356元就能入住。福華搶先公佈夏季旅展住宿券下殺21折，平均一人1450元入住含早餐，全台玩透透。

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📌易遊網開賣「Solaria索拉利亞西鐵飯店」！每人1356元入住
在台灣也能入住日系飯店享受服務！繼和苑三井花園飯店台北忠孝、JR東日本大飯店台北、台北燦路都飯店、格拉斯麗台北飯店相繼登台後，台北8月1日將迎來最新西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，於西門町正式開幕。

▲西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，即將於8月1日台北西門町正式開幕。（圖／易遊網提供）
▲西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，即將於8月1日台北西門町正式開幕。（圖／易遊網提供）
在日本擁有18個分館的「索拉利亞西鐵飯店」，觸角延伸至韓國、泰國後，第4間海外飯店座落台北西門町，以木質基調與大理石建材作為整體設計，延續Solaria的日系質感，融合台北都會摩登氣息，打造新穎輕奢又有溫度的空間氛圍；客房備有雙人房、雙床房、三人房等多種房型；飯店早餐則以自助餐形式，供應日式、西式、中式料理，甚至特別選入饅頭、大雞排等台灣小吃。

▲「索拉利亞西鐵飯店」用餐空間。（圖／易遊網提供）
▲「索拉利亞西鐵飯店」用餐空間。（圖／易遊網提供）
易遊網搶先推出獨家開幕快閃優惠專案，即日起至6月26日限6天開搶，每日限量間數可享下殺7折好康價，而且平假日同價優惠，假日入住不加價相當划算；入住期限為8月1日至12月28日。「標準大床房」每晚含稅3000元，加200元可升等配備浴缸；含浴缸的「經典三人房」每晚含稅5100元起；飯店早餐加購則為每人600元。

▲「標準大床房」每晚含稅3000元，加200元可升等有配備浴缸的同等房型。（圖／易遊網提供）
▲「標準大床房」每晚含稅3000元，加200元可升等有配備浴缸的同等房型。（圖／易遊網提供）
幫大家整理最划算入手價，以易遊網APP訂房，結帳輸入折扣碼「eight188」即可再減188元；搭配玉山易遊卡刷卡付款，輸入「eight288」則可享有最高現省288元折扣。以「標準大床房」試算，等於最低每人只要1356元就能入住！

▲易遊網搶先卡位「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，挑戰市場最低價。（圖／翻攝自易遊網官網）
▲易遊網搶先卡位「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，挑戰市場最低價。（圖／翻攝自易遊網官網）
📌福華夏季旅展！每人1450元入住含早餐
福華飯店將於台北國際夏季旅展7月14日至7月17日，開賣下殺不到3折、每張2900元的全台福華連鎖飯店住宿券。2人入住含早餐，平均一人不到1450元，即可全台福華包括台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華玩透透；還可搭配買10張再贈1張、享有21折超殺優惠。

▲2900元福華連鎖飯店住宿券，可入住全台七家福華飯店，從北玩到南。（圖／台北福華大飯店提供）
▲2900元福華連鎖飯店住宿券，可入住全台七家福華飯店，從北玩到南。（圖／台北福華大飯店提供）
另有台北福華3900元單店住宿券，入住每晚加贈1000元美饌抵用金，享受划算35折入住五星級飯店，一次享受住宿與美食。另有多款中西饗味餐券下殺最低61折起。即日起至台北福華外賣櫃，搶先開賣多款美饌饗味餐券，7月5日起線上同步開賣住宿券及餐券。

▲台北福華大飯店也祭出港點粵菜任你選餐券950元，無限量供應吃到飽。（圖／台北福華大飯店提供）
▲台北福華大飯店也祭出港點粵菜任你選餐券950元，無限量供應吃到飽。（圖／台北福華大飯店提供）

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