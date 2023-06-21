易遊網開賣日系新飯店！每人才1356元　福華下殺一人1450元含早餐

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在台灣也能入住日系飯店享受服務！繼和苑三井花園飯店台北忠孝、JR東日本大飯店台北、台北燦路都飯店、格拉斯麗台北飯店相繼登台後，台北8月1日將迎來最新西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，於西門町正式開幕。
在日本擁有18個分館的「索拉利亞西鐵飯店」，觸角延伸至韓國、泰國後，第4間海外飯店座落台北西門町，以木質基調與大理石建材作為整體設計，延續Solaria的日系質感，融合台北都會摩登氣息，打造新穎輕奢又有溫度的空間氛圍；客房備有雙人房、雙床房、三人房等多種房型；飯店早餐則以自助餐形式，供應日式、西式、中式料理，甚至特別選入饅頭、大雞排等台灣小吃。
易遊網搶先推出獨家開幕快閃優惠專案，即日起至6月26日限6天開搶，每日限量間數可享下殺7折好康價，而且平假日同價優惠，假日入住不加價相當划算；入住期限為8月1日至12月28日。「標準大床房」每晚含稅3000元，加200元可升等配備浴缸；含浴缸的「經典三人房」每晚含稅5100元起；飯店早餐加購則為每人600元。
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📌福華夏季旅展！每人1450元入住含早餐
福華飯店將於台北國際夏季旅展7月14日至7月17日，開賣下殺不到3折、每張2900元的全台福華連鎖飯店住宿券。2人入住含早餐，平均一人不到1450元，即可全台福華包括台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華玩透透；還可搭配買10張再贈1張、享有21折超殺優惠。
另有台北福華3900元單店住宿券，入住每晚加贈1000元美饌抵用金，享受划算35折入住五星級飯店，一次享受住宿與美食。另有多款中西饗味餐券下殺最低61折起。即日起至台北福華外賣櫃，搶先開賣多款美饌饗味餐券，7月5日起線上同步開賣住宿券及餐券。