面對零售業市場變化與挑戰　徐旭東：一定要轉型與國際化

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徐旭東表示，現在的零售業要MIX，當成長到一定程度時，就要開始轉型，尤其現在趨勢流行變化快速，因此轉型也要有速度，也要積極，這是好的現象，因此決策更顯重要。他也強調，應該更具國際化、接軌國際，像是歐美與東南亞，有零售的地方都應該延伸過去。
遠百在2022年於疫情趨緩、人潮回流的帶動下，營業額擺脫連續兩年負成長，業績更登上自1967年成立以來新高峰，除了首年開幕的遠百竹北業績表現超越目標，既有各店特別是台中、板橋兩家大型店的成長力道也相當出色，帶動整個遠百零售集團在合併營業額、稅前淨利、稅後淨利三項財務數據皆創下近五年新高，EPS亦成長59%。
遠百零售體系（包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業）2022年合併營業額為1260億元，合併淨利為27.1億元，每股盈餘1.37元，每股發放現金股利1.1元。
展望未來，秉持創新、轉型、多角化的經營目標，以維持穩健的獲利能力之外，旗下各零售事業體也將持續布局新市場，擴大市佔率。擁有51年歷史的遠百寶慶8月將啟動拆除，規畫原地重建一座高規格、新風貌的環保百貨。
位於大巨蛋園區的SOGO CITY預計2025年Q1以前全區開幕完成，營業面積3.6萬坪，是台北市最大量體的購物中心。重慶遠東城籌備明年Q2開幕，商場面積2.4萬坪，位居雙軌交通樞紐，日均客流量80萬人次，將建造成為中高端消費新地標。
徐旭東表示，雖然現在上網購物成為趨勢，比例也越來越高，但在台灣，實體百貨還是很重要，因為大家需要社交與餐敘，一家老少出門，遠百的架構可以照顧全家，但過程要很努力，因為每個年齡層需求不同，要滿足每個年齡層的需求是個挑戰。