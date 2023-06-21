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炎亞綸離開飛輪海人氣最火！說話犀利被封炎P　獲頒十大傑出青年

▲炎亞綸離開飛輪海後人氣最火，如今深陷感情醜聞。（圖／記者陳思誼攝）
▲炎亞綸離開飛輪海後人氣最火，如今深陷感情醜聞。（圖／記者陳思誼攝）

記者楊穎軒／綜合報導

37歲炎亞綸（本名吳庚霖）昨（20）日被21歲男網紅爆料未成年時偷拍、外流情侶間的親密影片，形象備受考驗，他離開男團「飛輪海」後朝影視歌全方位發展，率真、做自己的風格受到年輕人崇拜，評論時事和八卦一針見血，有「炎P」封號，網路聲量高，對青年世代影響力大，去年獲頒十大傑出青年。

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▲炎亞綸獲選十大傑出青年。（圖／晴空鳥提供）
▲炎亞綸是影視歌三棲男神。（圖／晴空鳥提供）
炎亞綸有十六分之一的荷蘭血統，父親是臺大醫院腎臟科名醫吳明修，媽媽林慧俐為家庭主婦，妹妹是服裝設計師，他3歲學鋼琴，會說中英日語，因撕漫男外型被經紀人在網路上發掘，2005年12月和吳尊、辰亦儒、汪東城以偶像團體飛輪海出道即走紅，曾發行4張專輯，演出電視劇《終極》系列、《愛上兩個我》、《後菜鳥的燦爛時代》等，也推出8張個人專輯和數支單曲，曾在台日等地開個唱。

▲▼炎亞綸獲選十大傑出青年。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）
▲炎亞綸（右二）去年獲選十大傑出青年。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）
▲炎亞綸重拾對唱跳自信。（圖／華貴娛樂提供）
▲炎亞綸去年睽違10年舉辦個人演唱會大獲好評，口碑延燒至海外，他也重拾對唱跳的自信。（圖／華貴娛樂提供）
口才好、反應機智又有綜藝感，炎亞綸2020年開始把重心放在主持，與唐綺陽、吳姍儒搭檔的談話性節目《36題愛上你》讓他拿下第56屆金鐘獎綜藝節目主持人，另參與實境秀《來吧！營業中》第一二季，並與曾國城等人擔任第55屆金鐘獎頒獎典禮主持人，去年10月7日領取第60屆中華民國「十大傑出青年」獎項，成為文化藝術類的模範，致詞時炎亞綸呼籲大家用愛對待身邊的人，並以「勇敢做夢，大膽實現，給予是最快樂的事」座右銘共勉。

▲炎亞綸從影以來最羞恥的演出 ，演出邪教犯罪影集《我願意》僅著四角褲被關大型狗籠。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲▼炎亞綸（上圖、下圖右）近年在戲劇、歌唱領域力求突破。（圖／絡思本娛樂製作、何樂音樂提供）
▲劉家凱推出新歌〈活著沒什麼大不了〉，邀來炎亞綸合作。（圖／何樂音樂提供）

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