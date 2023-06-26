米中之王在這啦！美國米對環境友善、追求永續發展　

台灣人的飲食習慣，就是正餐必須來上一碗香噴噴的白米飯，這是再誘人的外來美食都無法取代的，也因此民眾在飲食上對於米的需求，就顯得格外重要了。近年來台灣除了自產的稻米外，也從各國進口不同的稻米，其中美國米因為維持著良好的種植土壤及生態環境，種出的稻米品質優良且穩定，再加上種類多元，可以滿足不同口感與料理需求，也逐漸在市場提高市占率。
生活中心/綜合報導
仔細研究品種多元的美國稻米，竟然發現，有米中之王稱號的日本越光米，在美國是唯二的海外種植地區，因為越光米對氣候、水源等，都有極高的條件要求，要在環境天然、水源潔淨、稻田周遭沒有人為汙染等條件下，才能保持越光米的絕佳品質與口感，而正是因為美國的種植環境滿足了這樣的條件，才能完美種植出這樣的好味道，平常大家熱愛的壽司、油飯，以及美味的粽子，以口感Q彈的越光米來製作，再適合不過了。
除此之外，美國稻米也在環境保護及永續發展上不遺餘力，不僅逐年降低碳排放以及水資源使用，讓生態環境獲得良好的保護，還有著一年一耕的特色，可以讓土壤得到充分的休息，天然純淨、無基因改造的美國米也得以維持穩定的品質。一年一耕的美國稻米，在冬季休耕期會讓稻田成為大片水田，大批候鳥便會到此棲息、過冬，同時田間也能獲得天然肥料，讓土壤及環境獲得良好維持，為下一個種植季節做最好的準備。
另外，美國稻農也應用科技和研究來管理並確保美國米的食品安全，從整地、播種、灌溉到收成，皆有專業機械設備來維持精準栽種管理，在這個重視食安的社會趨勢下，讓我們能品嚐到高品質的美國米，也難怪人家都說米中之王藏在這裡！
美國米種類多元且各具特色，像是美國中粒米，與台灣的蓬萊米性質最為相似，米粒本身含有絕佳的飽水性，在烹煮後呈現飽滿緊實的狀態，口感上彈牙有嚼勁，非常適合應用在炒飯料理上；而美國長粒米的特色則是烹煮後粒粒分明，口感鬆軟黏性低，適合料理什錦飯及西式燉飯，除此之外，也有富含維生素B1、葉酸等營養價值的營養強化長粒米可供選擇；另外還有米粒短小而飽滿的美國圓糯米，顏色呈現粉白半透明，烹煮後黏度高、糊化性好，非常適合製作像是粿、麻糬和湯圓等中式甜點，不容易破裂，同時又有絕佳咀嚼性與風味。而也正因為美國米品質優良、種類多元，所以有越來越多的民眾與餐廳使用美國米，來滿足各式料理需求，成為料理中不可或缺的特色米食。