連假IKEA出清特賣！「制服鯊鯊」最低1元帶走 無印良品也全店9折
端午連假即將到來！IKEA即日起至7月19日連續4週，推出絕版品出清優惠，近千項商品限時限量5折起，大台北地區四間分店好康再加碼，期間購買家具家飾單筆滿500元，就送瑞典烤杏仁蛋糕券乙張，還有6月24日至6月25日限時快閃1元起競標活動，從未販售的穿著IKEA制服的超人氣鯊鯊、海洋章魚限量玩偶，有機會最低1元帶回家。同時，即起至6月28日前「無印良品週間」活動開跑，全店品項結帳再享9折優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA即起至7月19日推出絕版品出清優惠，精選優惠商品包括SUNNERSTA藍色收納筒特價9元（原價19元）、ENKELSPÅRIG水瓶特價69元（原價149元）、RUMPLING鯊魚環保購物袋特價49元（原價69元）、NIMM附蓋收納盒特價49元（原價149元）、水彩花朵圖案的POLARTÅG靠枕套特價99元（原價199元）。
大型傢俱有HEMNES書桌/工作桌特價7990元（原價1萬2900元）、NORDMELA抽屜櫃特價2590元（原價7590元）、LIATORP白色電視櫃特價6500元（原價8990元）；還有長年經典熱銷的BILLY書櫃特價1100元（原價2290元），不論擺放書籍、展示或收藏品都輕鬆搞定，永不退流行的簡約設計，能輕鬆融入不同居家風格，趁現在48折快衝一波。
同時，新店店、新莊店、內湖店、以及台北城市店-小巨蛋店加碼優惠，購買家具家飾單筆消費滿500元，送瑞典烤杏仁蛋糕券乙張，數量有限送完為止！另外還有，24日、25日限時2天在這四家店內還有快閃競標活動，除了有IKEA 經典明星商品1元起標，還有從未販售的穿著IKEA制服的超人氣鯊鯊、海洋章魚限量玩偶，現場喊價最高者得標，詳細活動地點與時間請查詢各店官網分頁。
連假除了開逛IKEA外，即起至6月28日前「無印良品週間」活動開跑，持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠。還有29日起至7月19日前限定，購買鮮釀啤酒系列任2件享8折優惠。