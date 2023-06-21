DIY龍舟存錢筒、彩繪立蛋　5名新住民老師教母語

端午節將至，台中市新住民藝文中心在18日舉辦「一起來畫龍舟」活動，邀請新住民家庭體驗龍舟存錢筒製作、彩繪立蛋等，並邀請5名新住民老師用母語說故事，生動的肢體動作及語言，搭配繪本、影片的呈現，現場小朋友笑聲及驚呼聲連連。民政局長吳世瑋表示，端午節是重要傳統節慶，常見慶祝活動包括吃粽子和划龍舟比賽等，期盼透過此次活動讓新住民瞭解台灣重要節慶，增進文化交流，讓新住民提前感受台灣濃厚的端午佳節氣氛。
國際中心賴正琳／綜合報導
台中市政府民政局說明，台灣因島嶼特性及地理位置，有著豐富的歷史及人口結構，造就多元的語言文化，從原住民語、客語、華語到新住民語，為讓各族群母語持續傳承，並進行文化交流，此次活動除邀請來自越南的台中市新住民事務委員會委員麥玉珍擔任活動主持人，並邀請來自越南的魏秀月、印尼的謝月喜、柬埔寨的王淑碧、緬甸的楊采瀅及泰國的陳美華等5名新住民老師，以母語搭配中文說故事，讓新住民家庭瞭解端午習俗外，也能學習簡單的各國語言，今日精彩的說故事內容，民政局後續也將製作成有聲書於新住民藝文中心視聽區播放。
台中市政府民政局指出，今日除聽故事活動外，還安排新住民家庭全員一起合作，讓父母協助小朋友畫龍舟、製作龍舟存錢筒及彩繪立蛋，現場也提供多種端午節相關圖案讓小朋友繪圖參考，並讓父母協助小朋友彩繪後拼製龍舟存錢筒，只要完成繪圖及存錢筒製作的小朋友即可獲得香包，並可體驗彩繪立蛋，立蛋完成後，還能獲得動物散步氣球等精美小禮物，讓新住民家庭提前歡度端午佳節。
台中市政府民政局表示，為展現多元文化並提升市民對異國文化的瞭解，民政局今年度以「來來來～有很多好多不一樣的故事之新住民藝文中心世界童話事故展」為主題，在新住民藝文中心展出格林童話系列、安徒生童話系列、伊索寓言系列、一千零一夜系列、中國民間故事系列、東南亞民間故事系列、東北亞民間故事系列及歐美童話故事系列等8大代表性故事系列，除讓民眾認識各國童話故事文化，並規劃相關配套活動，歡迎市民朋友踴躍前往參觀，相關資訊可至台中市新住民資訊網( https://pse.is/535x6l )查詢。