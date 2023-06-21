視網膜也Metoo！遭女員工性騷擾「強抱、用胸觸碰」 誇張行徑曝
網紅視網膜（陳子見）經營8年、訂閱數高達120萬人的YouTube頻道「眼球中央電視台」於5月31日後正式停更，原因是太過疲乏、網路市場愈來愈激烈和轉向挑戰電視舞台等，如今，他也透露一大關鍵，原來他長期遭到女員工性騷擾，對方除了造謠兩人正在交往，更不顧他的意願，強行做出牽手、擁抱和用胸部觸碰的舉動，讓他相當困擾，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問視網膜經紀人，目前未得到回應，致電給同為「眼球中央電視台」主播的眼肉芽，對方也回應了。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《鏡週刊》報導，視網膜表示幾年前由合夥人介紹了一位L女進公司，L女負責管理工作，他就專心創作，也因為是熟人引薦，加上L女個性熱情，辦事看似牢靠，因此讓視網膜相當信任，豈料卻讓他的生活與工作受到極大影響。視網膜2021年於北投買房，L女就稱自己剛好搬到附近，便主動提出要接送視網膜上下班的邀約，豈料這樣「同入同出」也讓L女藉機向公司同事們散布謠言，讓大家誤會兩人正在祕密交往。
不只如此，L女甚至把視網膜塑造成「愛吃醋又控制狂」的恐怖情人，還稱視網膜摸她大腿、用眼神暗示要上床等幻想情節，謠言自此甚囂塵上，而視網膜卻渾然不知。一直到有同事關心視網膜的感情狀況，視網膜這才發現這個瞞天大謊，更想不到自己就是荒謬故事中的男主角。
後來視網膜成立了一個沒有L女的群組，得知更多恐怖謠言，也趕緊澄清自己與L女的真實關係，僅是公事上往來，並不是男女朋友。某次公司員工旅遊，L女晚上藉著酒意，不顧視網膜意願，便強行牽手、擁抱，還用胸部觸碰他，甚至說：「我們永遠都不要分開！」讓視網膜既尷尬又不舒服，也摧毀了他對人性的信任。雖然當時事件發生時他就想公開，但考量自己是老闆，對方是下屬，有上對下的權力不對等關係，加上還得顧及公司營運，便默默吞下來，如今公司已結束營運，他才將整件事公諸於世。
對此，《NOWnews今日新聞》記者傳訊息詢問視網膜經紀人，目前尚未得到回應；記者致電給眼肉芽，她則表示：「我不太常在公司，所以不曉得，也不太方便回應此事。」
※【NOWnews 今日新聞
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