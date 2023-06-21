人物／蔡適應接班人張秉鈞涉案遭聲押　曾衰捲烏龍性侵案獲不起訴

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張秉鈞長期關注動物保護和交通等議題，受到選民認同，去年九合一選舉，張秉鈞票數大幅成長，獲5778票、24.33%得票率，是第四選區最高票，順利連任成功。張秉鈞再接再厲，尋求更上一層樓，在蔡適應宣布不連任後，他爭取參選立委，與另兩名基隆市議員鄭文婷和張之豪投入初選，今年4月民調結果出爐，張秉鈞以總平均17.44%勝出，另2位民調分別為市議員鄭文婷的16.88%、市議員張之豪的13.06%。張秉鈞如願獲民進黨提名參選立委。
不過張秉鈞從6年前首度參選，感情世界也常上新聞版面。2018年有媒體報導，他的老婆擁有一頭大波浪捲髮、無辜大眼，美艷外型神似女星許維恩。不過張秉鈞後來坦言，他與前妻早就於2018年5月離婚，2019年另與一名林姓女子交往。
林女在2020年上網指控，被張秉鈞酒後硬上，再哄騙交往，卻一張合照都沒有，11天就分手，怒控張張秉鈞涉嫌性侵。張秉鈞回應，他與林女交往後，因為雙方相處有所嫌隙外，還包含女方情緒起伏很大、言語侮辱（如一天撥打80幾通電話、恐嚇性發言...）等行為進而決定分手，「分手後林小姐多次公開抹黑，初期考量到林小姐為單親媽媽，並秉持好聚好散的想法而不願提出告訴；而近期林小姐變本加厲進行抹黑，為了捍衛自我的名譽，及避免辜負大家的期待，我已經委請律師提出告訴，相信司法將證明我的清白。」
官司歷經一年多，最後張秉鈞性侵案不起訴，反而是林女在社群網站涉嫌捏造遭張秉鈞性侵、渣男等語，一審被依散布文字誹謗罪，判處拘役55天，二審高院考量相關情節後，認為給予緩刑較為妥適，日前判她緩刑2年。