Mister Donut慶端午！甜甜圈10入299元　愛文芒果冰沙第二杯5折

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mister Donut推出「甜蜜端午 Fun粽一夏」優惠活動，即日起至6月25日「甜甜圈10入299元」，任選10個甜甜圈只要優惠價299元。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。商品種類數量以各門市實際可販售情形為準，售完為止。
同時更開跑夏季限定雙果飲品「第二杯5折」，即日起至售完為止，指定飲品還新增愛文芒果冰沙搭配真實芒果丁的「蜂蜜愛文芒果冰沙」、不添加一滴水的「哞~愛文芒果牛奶」兩款，可享第2杯5折優惠。
提醒大家，第2件5折為價低優先折扣，自帶飲料杯可再享環保優惠5元；除自帶杯優惠外，不得與其他現作飲品優惠合併併用；部份門市未販售飲品，依Mister Donut 官網公告為準；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。
📌路易莎咖啡英國茶季9折優惠 伯爵新品上市
路易莎咖啡英國茶季選以皇室御用「Tea fit for a King」美譽的泰勒茶，董事長黃銘賢分享英國皇家經典泰勒伯爵系列，「紅茶在烘焙過程中混合使用義大利西西里生長的天然佛手柑，兼具清新的柑橘香及花香」。
他還親自研發全新品項，包括伯爵紅茶、伯爵鮮奶茶、伯爵水果茶飲品，及伯爵柚香波士頓派、伯爵核桃軟餅乾。並宣布今年路易莎咖啡特別從6月22日至7月23日，全面推出英國茶季9折優惠。