端午連假天氣出爐！「3階段變化」1圖看懂　大雨、高溫接力轟炸

Mister Donut慶端午！甜甜圈10入299元　愛文芒果冰沙第二杯5折

▲端午連假不只吃粽子，Mister Donut連5天「甜甜圈10入299元」，愛文芒果冰沙也有「第二杯5折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲端午連假不只吃粽子，Mister Donut連5天「甜甜圈10入299元」，愛文芒果冰沙也有「第二杯5折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

端午連假團聚不只吃粽子，甜點優惠來報到！Mister Donut今（21）日起連續5天推出「甜甜圈10入299元」優惠！換算下來平均一顆甜甜圈不到30元，好划算；連愛文芒果冰沙也有「第二杯5折」，划算又消暑。而路易莎咖啡則開跑英國茶季，明（22）日全面推出全新英國皇家經典泰勒伯爵系列9折優惠，加碼享受伯爵柚香波士頓派及伯爵核桃軟餅乾。

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📌Mister Donut甜甜圈10入299元　愛文芒果冰沙第二杯5折
Mister Donut推出「甜蜜端午 Fun粽一夏」優惠活動，即日起至6月25日「甜甜圈10入299元」，任選10個甜甜圈只要優惠價299元。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本活動。商品種類數量以各門市實際可販售情形為準，售完為止。

▲Mister Donut檸檬優格季甜甜圈，價格為45～50元。（圖／Mister Donut 統一多拿滋提供）
▲Mister Donut檸檬優格季甜甜圈，價格為45～50元。（圖／Mister Donut 統一多拿滋提供）
同時更開跑夏季限定雙果飲品「第二杯5折」，即日起至售完為止，指定飲品還新增愛文芒果冰沙搭配真實芒果丁的「蜂蜜愛文芒果冰沙」、不添加一滴水的「哞~愛文芒果牛奶」兩款，可享第2杯5折優惠。

提醒大家，第2件5折為價低優先折扣，自帶飲料杯可再享環保優惠5元；除自帶杯優惠外，不得與其他現作飲品優惠合併併用；部份門市未販售飲品，依Mister Donut 官網公告為準；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。

▲Mister Donut推出檸檬優格季，把LINE FRIENDS人氣明星熊大、莎莉、熊美都變身成甜甜圈！祭出「買6送3」優惠。（圖／Mister Donut 統一多拿滋提供）
▲Mister Donut推出檸檬優格季，把LINE FRIENDS人氣明星熊大、莎莉、熊美都變身成甜甜圈。（圖／Mister Donut 統一多拿滋提供）
📌路易莎咖啡英國茶季9折優惠　伯爵新品上市
路易莎咖啡英國茶季選以皇室御用「Tea fit for a King」美譽的泰勒茶，董事長黃銘賢分享英國皇家經典泰勒伯爵系列，「紅茶在烘焙過程中混合使用義大利西西里生長的天然佛手柑，兼具清新的柑橘香及花香」。

▲泰勒伯爵飲品與甜品。（圖／路易莎咖啡提供）
▲泰勒伯爵飲品與甜品。（圖／路易莎咖啡提供）
他還親自研發全新品項，包括伯爵紅茶、伯爵鮮奶茶、伯爵水果茶飲品，及伯爵柚香波士頓派、伯爵核桃軟餅乾。並宣布今年路易莎咖啡特別從6月22日至7月23日，全面推出英國茶季9折優惠。

▲路易莎咖啡活動期間，還有英國泰勒茶聯名的冰杯杯身、熱杯杯套及主題打卡手拿棒。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡活動期間，還有英國泰勒茶聯名的冰杯杯身、熱杯杯套及主題打卡手拿棒。（圖／路易莎咖啡提供）

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