「藍白不合選舉不贏」趙少康曝戰鬥藍民調：僅侯柯配能下架民進黨

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在正副元首搭配參選方面，民進黨若是賴清德配上前立委蕭美琴以30.48%位居第一、民眾黨若是柯文哲搭配北市前副市長黃珊珊則是23.95%拿下第二，國民黨即便是侯友宜搭配鴻海創辦人郭台銘一樣僅有23.26%位居第三名。
如果國民黨的正副總統搭配變成郭侯配，民進黨賴蕭配一樣第一，拿下30.11%；國民黨的郭侯配則是25.02%位居第二；民眾黨柯珊配則是第三名23.17%；如果是郭台銘代表民眾黨參選，賴蕭配一樣以31.10%第一；郭柯配以28.15%第二、侯友宜跟台中市長盧秀燕的搭配則20.46%第三。
若非三足鼎立而是藍綠對決，侯友宜搭配柯文哲以39.60%勝過賴清德的34.58%。
趙少康說，郭台銘現在還沒有死心，還想選，但從民調可見，「郭柯配」還是輸民進黨，只有一組能贏，就是侯友宜搭柯文哲，真正的藍白合，與民進黨人選差了5%，只要三組人選對決，管你怎麼配，都是綠營贏，侯、柯沒有一個人會低於20%，賴清德拿40％就夠了。
趙少康也說，侯友宜民調其實可以拉起來，年輕票哪有這麼難拉？一種是像柯文哲裝瘋賣傻，年輕人覺得很好笑，但沒有實質意義，要對年輕人有實質好處，侯友宜應該提出，大學生學費不論公私立全免，估算大概需要800億，而前瞻預算就花了8800億，錢都可以這樣亂花，給學生一點福利有什麼不行？就這麼簡單。
趙少康表示，侯友宜要提出針對不同族群有利的政見，而不是提幾個不痛不養的，必須提幾個爆炸性的政見，吸引人、有實效，像是廢除NCC、恢復特偵組、兵役從一年恢復4個月，甚至減為2個月、最低工資35000元等，怎麼會沒有票？
前國民黨副主席郝龍斌分析說，侯友宜民調第三，代表藍營沒有歸隊，此外還有新北餵藥案處理太慢，成為關鍵因素，泛藍一定要團結鞏固基本盤，才有機會下一步談合不合。
郝龍斌說，參選不是只爭取成為候選人，而是要勝選，藍白不合民進黨繼續執政，但若侯友宜無法鞏固基本盤，民眾黨也沒必要跟國民黨合，甚至想醞釀棄保，國民黨須與民眾黨共推人選合作，才可能下架民進黨。
本次民意調查事中廣委託蓋洛普民調公司在6月16日至20日進行，在台灣22縣市以分層比例隨機抽樣法，詢問20歲以上具投票資格民眾，在95%信賴水準之下。抽樣誤差在2.98%以內。