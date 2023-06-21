選區出現補教狼師　黃彥毓想到可能有其他受害者就睡不著

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知道消息後的黃彥毓非常震驚且不寒而慄！，想到這麼令人痛心的是發生在自己選區內，就感到十分不安，儘管20幾年前的往事，但這期間是否有其他受害學童呢？隨即詢問教育局是否知情，教育局的確有掌握到相關的訊息而且也已函送檢察署偵辦。但他認為這件事情教育局甚至市府，根本沒有意識到這件事情的嚴重性，而且並沒有站在受害者的感受來處理！
黃彥毓說，教育局雖然依據SOP流程啟動調查，且表達如果屬實，這名補教師應解僱，列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱；如果這名補教師就是補習班負責人，應廢止補習班設立許可。不過他認為，在這之前疑似事件的補習班就應該先要求暫停營業，待檢方釐清。
黃彥毓心痛的說，對大家來說可能只是一天、兩天的日子。但是對可能已經受害的學童而言，那遭受摧殘的一天、兩天將是他們一輩子的噩夢！他相信今天這個女生勇敢揭開陳年傷疤，去控訴這一名還在補教界遊走的狼師，是因為她不想再有下一名幼童走上跟她一樣的命運！是以這樣的心情去翻開自己都不願面對的傷痛！夜深人靜了，但想到有沒有可能有其他受害學童黃彥毓就睡不著。
黃彥毓也指出，是哪間補習班靠著鄉民的力量在社群上傳播開來，該補習班的臉書留言也已經關閉。他不贊成民眾動用私刑，也不希望有心人士以正義的名號對受害者可能造成第二次傷害。因為當調查速度比不過網路鍵盤的速度時，最後都可能讓事情更加糟糕。
夜深人靜了，大家可能都睡了，但想到有沒有可能有其他受害學童黃彥毓就睡不著...他真心的希望，每一個人都能夠被尊重，每一個孩子都能夠被善待。家長對孩子的信任真的很重要。也希望每個家長要教小孩如何保護自己，教導孩子什麼是不被允許的。