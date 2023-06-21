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選區出現補教狼師　黃彥毓想到可能有其他受害者就睡不著

▲針對前鎮補教狼師疑雲，高雄市議員黃彥毓要求高市府針對疑似事件的補習班就應該先要求暫停營業，不要讓有疑慮的業者接觸小孩，待檢方釐清！（圖／截自市議員黃彥毓臉書）
▲針對前鎮補教狼師疑雲，高雄市議員黃彥毓要求高市府針對疑似事件的補習班就應該先要求暫停營業，不要讓有疑慮的業者接觸小孩，待檢方釐清！（圖／截自市議員黃彥毓臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

針對前鎮補教狼師疑雲，高雄市議員黃彥毓今(21)日沉痛發文，要求高市府針對疑似事件的補習班就應該先要求暫停營業，不要讓有疑慮的業者接觸小孩，待檢方釐清！同時，黃彥毓也認為，這事件有沒有超過法律追訴期不是重點，重點是犯罪嫌疑人依舊在教育界服務，這才是大家要關心的！

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昨晚上看到一名網友發文自白，在她還是一名13歲國一生的時候，遭受補教老師性侵長達3年，直到現在過了20幾年才敢說出來，因為該補教老師及補習班還在前鎮區活躍，招生範圍遍及前鎮、鳳山，黃彥毓也希望家長能夠慎選補習班，避免子女遭受狼爪。

知道消息後的黃彥毓非常震驚且不寒而慄！，想到這麼令人痛心的是發生在自己選區內，就感到十分不安，儘管20幾年前的往事，但這期間是否有其他受害學童呢？隨即詢問教育局是否知情，教育局的確有掌握到相關的訊息而且也已函送檢察署偵辦。但他認為這件事情教育局甚至市府，根本沒有意識到這件事情的嚴重性，而且並沒有站在受害者的感受來處理！

黃彥毓說，教育局雖然依據SOP流程啟動調查，且表達如果屬實，這名補教師應解僱，列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱；如果這名補教師就是補習班負責人，應廢止補習班設立許可。不過他認為，在這之前疑似事件的補習班就應該先要求暫停營業，待檢方釐清。

黃彥毓心痛的說，對大家來說可能只是一天、兩天的日子。但是對可能已經受害的學童而言，那遭受摧殘的一天、兩天將是他們一輩子的噩夢！他相信今天這個女生勇敢揭開陳年傷疤，去控訴這一名還在補教界遊走的狼師，是因為她不想再有下一名幼童走上跟她一樣的命運！是以這樣的心情去翻開自己都不願面對的傷痛！夜深人靜了，但想到有沒有可能有其他受害學童黃彥毓就睡不著。

黃彥毓也指出，是哪間補習班靠著鄉民的力量在社群上傳播開來，該補習班的臉書留言也已經關閉。他不贊成民眾動用私刑，也不希望有心人士以正義的名號對受害者可能造成第二次傷害。因為當調查速度比不過網路鍵盤的速度時，最後都可能讓事情更加糟糕。

夜深人靜了，大家可能都睡了，但想到有沒有可能有其他受害學童黃彥毓就睡不著...他真心的希望，每一個人都能夠被尊重，每一個孩子都能夠被善待。家長對孩子的信任真的很重要。也希望每個家長要教小孩如何保護自己，教導孩子什麼是不被允許的。
 

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