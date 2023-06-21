黃子佼毀滅式爆料重提「勒戒過往」　胡瓜今現身回應了

演藝圈清流代表！李李仁愛家男典範　修杰楷煮飯兼顧孩

▲李李仁（左）、修杰楷被網友點名是演藝圈好好先生代表。（圖 ／臉書）
▲李李仁（左）、修杰楷被網友點名是演藝圈好好先生代表。（圖 ／臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

演藝圈近來動盪不安，從許傑輝被爆性騷後，接連宥勝也翻車，還有讓眾人跌破眼鏡的黃子佼。明星幕前幕後判若兩人，不少網友認為「演藝圈真的還有好好先生嗎」？網友點出修杰楷、李李仁，還有坤達，都是形象良好的愛家男。

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▲修杰楷和賈靜雯婚後育有2個可愛女兒。（圖／記者陳思誼攝）
▲修杰楷（左）是圈內好爸爸代表。（圖／記者陳思誼攝）
近來演藝圈多位形象良好的藝人接連翻車，有網友在論壇上Dcard討論，原PO認為修杰楷、李李仁兩位是目前演藝圈中的好好先生，修杰楷常在鏡頭前談帶孩子的奶爸生活，並收服繼女Angel，老婆賈靜雯也常常PO文放閃，大讚老公不但可以一打二帶小孩旅行，還會煮飯，並支持她的戲劇工作，貼心程度破表。

▲陶晶瑩（右）、李李仁（左）分享夫妻恩愛頻率。（圖／品牌提供）
▲陶晶瑩（左）、李李仁是演藝圈的模範夫妻。（圖／品牌提供）
李李仁與陶晶瑩結婚18年，是演藝圈裡的模範夫妻，陶晶瑩也時常分享夫妻婚姻生活，日前李李仁演出《華燈初上》強暴劉品言的戲碼，還有向老婆先報備，陶晶瑩不但沒吃醋，還大讚老公演得很好。陶晶瑩曾自爆夫妻倆已經分房睡，因為李李仁呼聲太大，但夫妻感情並沒因此不好，兩人愛情長跑20多年，能相處至今，勢必用心經營。

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▲坤達（右）、柯佳嬿婚後感情甜蜜。（圖 ／資料照）
其他網友點名的還有坤達，柯佳嬿與坤達結婚6年感情甜蜜，時常受訪時提到對方都會不自覺害羞，坤達長相帥氣女人緣佳，在婚姻中卻沒因此傳出緋聞，兩人神仙眷侶的組合，讓不少網友稱羨，直呼「坤達品質保證啦，相信柯佳嬿的眼光」！其餘被點名的好好先生還有，韋禮安、伍佰、王中平、張孝全、楊祐寧等人。

▲韋禮安將於11月11日在台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見 again」演唱會。（圖／IMC提供）
▲韋禮安也被點名是好好先生。（圖／IMC提供）
▲余皓然跟王中平結婚超過20年。（圖／余皓然臉書）
▲王中平（左）形象憨厚正面，與余皓然結婚超過20年。（圖／余皓然臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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