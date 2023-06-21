演藝圈清流代表！李李仁愛家男典範 修杰楷煮飯兼顧孩
演藝圈近來動盪不安，從許傑輝被爆性騷後，接連宥勝也翻車，還有讓眾人跌破眼鏡的黃子佼。明星幕前幕後判若兩人，不少網友認為「演藝圈真的還有好好先生嗎」？網友點出修杰楷、李李仁，還有坤達，都是形象良好的愛家男。
記者薛羽彤/綜合報導
近來演藝圈多位形象良好的藝人接連翻車，有網友在論壇上Dcard討論，原PO認為修杰楷、李李仁兩位是目前演藝圈中的好好先生，修杰楷常在鏡頭前談帶孩子的奶爸生活，並收服繼女Angel，老婆賈靜雯也常常PO文放閃，大讚老公不但可以一打二帶小孩旅行，還會煮飯，並支持她的戲劇工作，貼心程度破表。
李李仁與陶晶瑩結婚18年，是演藝圈裡的模範夫妻，陶晶瑩也時常分享夫妻婚姻生活，日前李李仁演出《華燈初上》強暴劉品言的戲碼，還有向老婆先報備，陶晶瑩不但沒吃醋，還大讚老公演得很好。陶晶瑩曾自爆夫妻倆已經分房睡，因為李李仁呼聲太大，但夫妻感情並沒因此不好，兩人愛情長跑20多年，能相處至今，勢必用心經營。
其他網友點名的還有坤達，柯佳嬿與坤達結婚6年感情甜蜜，時常受訪時提到對方都會不自覺害羞，坤達長相帥氣女人緣佳，在婚姻中卻沒因此傳出緋聞，兩人神仙眷侶的組合，讓不少網友稱羨，直呼「坤達品質保證啦，相信柯佳嬿的眼光」！其餘被點名的好好先生還有，韋禮安、伍佰、王中平、張孝全、楊祐寧等人。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110