最後一次主持三軍六校院畢典　蔡英文：政府會當國軍堅實的後盾

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蔡英文致詞時表示，剛剛替幾位畢業生代表授予軍階，代表畢業生準備邁向軍人志業的起點，同時，肩負起保家衛國、守護人民的重責大任。當前，國際情勢複雜且多變；面對威脅和挑戰，我們秉持著「冷靜不躁進、理性不挑釁」的原則，持續提升國軍戰力、全力推動國防自主，確保國家的安全。
蔡英文說，政府也會當國軍最堅實的後盾。明年開始，將會為國軍調高百分之四的薪資，在營舍的整建及裝備的改善，政府也會持續來做，給各位更多的支持和照顧。
蔡英文提及，這幾年，台灣在國艦國造、國機國造，做了很多努力，像是已經量產的新式高教機勇鷹號，以及即將在今年下半年下水的國造潛艦原型艦，都是非常具體的成果；另外也在今年初，提出兵力結構調整的方案，來強化全民國防。上個月，有首批的女性後備軍人，志願參與教召。這些，也都是我們落實國防改革的成果。
蔡英文勉勵畢業生，未來，「我希望各位也能參與其中，持續為國防改革注入新血」，未來都將是國軍重要的幹部，如何將學校的知識與訓練，運用在部隊中，強化部隊的訓練和士氣，達到戰訓整備的目標，也是踏出校園後，重要的任務。
蔡英文期許畢業生，無論身處順逆之境，都能勇敢面對，並以國家安全為己任，以官兵福祉為優先，「我也會和大家站在一起，共同捍衛國家主權，守護民主自由的價值」。
蔡英文也提到，在今年的畢業生當中，有12位來自友邦國家的同學，她要感謝駐台使節，給這些遠渡重洋的學生們，關懷和照顧。蔡英文也期許外國畢業生，在學成歸國後，除了貢獻所學，也將台灣的熱情和友善，傳遞到友邦國家，讓邦誼更加堅定。