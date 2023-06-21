不只蘋果有名！日本青森櫻桃「朱諾之心」首拍賣 15顆天價10萬元
說到日本青森縣，大多數人會最先想到當地盛產的蘋果，其實青森不只蘋果有名，更產出了高級櫻桃品種「朱諾之心」（ジュノハート，Junoheart）。「朱諾之心」在20日進行本季首次競拍，其中最高等級的「青森心跳」15顆裝一箱的「朱諾之心」以50萬日圓（約台幣10.8萬元）拍出，相當於一顆要價3.3萬日圓（約台幣7200元）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，青森縣出產的高級櫻桃品種「朱諾之心」20日在青森縣八戶市中央批發市場舉行本季首次拍賣，依果實大小分成三種等級，其中最高等級的「青森心跳」一箱僅15顆，以50萬日元拍出。報導指出，成交時，現場響起了掌聲。
「朱諾之心」是青森縣花了24年的時間才研發出來的櫻桃品種，特色是果實呈現碩大的心型狀且飽滿多汁，從4年前首次出貨之後，產量一直增加，今年競拍數量為114箱，是去年的將近3倍。在品質檢測中成績優秀的「青森心跳」售出了10箱。
日本農業協同組合（JA）八戶櫻桃專門部部長留目秀樹表示，原本擔心晝夜溫差小可能會讓顏色不佳，幸好品質都是好的，「很高興能把這份美味帶給全國的人」。