防衛中國軍事威脅 印度聯盟越南、贈送導彈護衛艦助東南亞
中國近幾年的軍事擴張行動，引起鄰國注目，曾因邊境問題和印度產生爭執，在南海還面臨主權紛爭。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在19日宣佈，將把該國國產的吉爾班護衛艦（Corvette INS Kirpan）贈送給越南，一同抵抗中國的軍事威脅。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《印度時報（Times of India）》，中國不斷騷擾越南專屬經濟海域（EEZ）、在南海製造事端、在陸上邊界也遭受中國不斷進犯的印度，已經強化與越南、印尼、新加坡、菲律賓等東協國家的軍事合作，並且共同舉辦軍事演習和軍事交流。
《印度報（The Hindu）》報導，越南國防部長潘文江（Phan Van Giang）18日抵達印度，進行為期兩天的訪問。兩國國防部長舉行雙邊會談，印度國防部長辛格更承諾贈送國產的現役吉爾班護衛艦，將幫助越南提升海上防衛和多國合作領域。
據悉，印度採取「敵人的敵人即是朋友」策略，展開「向東行動政策」（Act East Policy），此前印度已經幫助越南訓練蘇愷30戰鬥機駕駛、基洛級潛艦戰鬥人員，去年並交付12艘快艇。除此之外，印度也提供同樣受到中國騷擾的菲律賓軍事協助。未來更將拓展軍事合作，擴及所有被中國軍事騷擾的東南亞國家。