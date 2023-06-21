賴清德拋明年2月補助私大生學雜費、一年2.5萬　教團樂見準公共化

賴清德提補助私大學雜費　侯友宜嗆選前大撒幣是不對的

▲針對賴清德提補助私大學雜費，侯友宜在市政會議後受訪嗆民進黨在選前大撒幣是不對的。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.21）
▲針對賴清德提補助私大學雜費，侯友宜在市政會議後受訪嗆民進黨在選前大撒幣是不對的。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.21）

記者吳嘉億／新北報導

針對對手、副總統賴清德為縮短公、私立大學學費落差，拋出補助私立大學學生2.5萬元學雜費的政策，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（21）日在市政會議後受訪時回嗆選前大撒幣是不對的，批評民進黨執政8年都不做，選前最後1年才想到補貼，相信大家眼睛都是雪亮的。

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侯友宜表示，民進黨執政快8年了，選前最後一年突然想到私立大學學費的問題，反問之前畢業的同學們，現在還背負著學貸，這些要不要溯及既往？要不要繼續的給予支持？

侯友宜提到，用這種大撒幣的方式是不對的，應該是要讓學生們在學習的過程當中，能夠快速的跟產業來做連結，提供一個更穩定、好的環境讓他們找到就業的機會，也因為兩岸和平能夠穩定下來，年輕的朋友能遠離戰場、進入職場，尤其私立大學政府更應該多用一點力量，除了跟產業也要跟國際接軌，讓薪資能夠提高，才可以在未來的生活上能夠更安定。

對於被問到這樣是運用國家機器幫忙賴清德選舉嗎？侯友宜直接說「事實上就是這個樣子啊」！8年都不做，最後一年說私立學費要用補貼的方式，其實都是政府拿錢出來，然後讓私立大學的學生們能夠得到這樣的補助，但是對整個私立大學實際上有真的幫到忙嗎？在選前這種用大撒幣補貼的方式，相信大家眼睛都是雪亮的。

另外記者也問到賴清德在社群軟體推出「借問賴答」要搶年輕人選票，侯友宜則是回應，這幾天他們一定有很精彩的，比「借問賴答」更有看頭的。

至於在核能政策部分，行政院批侯的政策矛盾，台電則說攤開事實就是卡在新北市10年。對此，侯友宜表示，核廢料問題是中央的權責，中央的權責怎麼會推給地方呢？

侯友宜說到，地方只有一個想法，希望安全的核電要在新北市使用，那一定要把核廢料、核安做到好，中央一定要說清楚核安或是核廢料能夠完整做好處理，尤其核廢料要擺在新北市到底要擺多久？是暫時貯存或是永久貯存？總是要對外做一個說明。
 

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