高端內線交易案 總經理友王信雄小賺1.6萬價差遭起訴
高端內線交易案有新進展！高端副董事長兼總經理陳燦堅的好友王信雄、以及有「凱基松山哥」之稱的股市作手廖學邦，經士林地檢署清查，認定2人犯罪嫌疑重大，將全案移轉台北地檢署繼續偵辦。台北地檢署今（21）日依《證交法》內線交易罪，起訴王信雄，考量王信雄認罪且繳回1萬多元犯罪所得，請求減輕其刑。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，王信雄因為是高端副董事長兼總經領陳燦堅的扶論社好友，因此於2020年9月底向陳燦堅表示，他願意代表馬來西亞上市公司Metronic Global Bhd(簡稱MGB公司)向高端購買疫苗。
同年10月29日，王信雄以MGB代表人身分先同意與高端簽署合作協議MOA，並同意支付訂金150萬美元，11月13日雙方簽約，談定高端在2021年底前，以每劑不高於美金50元價格，提供100萬到300萬劑給MGB公司。
由於王信雄掌握整個交易過程，且趁著MGB公司在馬來西亞交易所公告此重大消息前，提前於11月20、23日買進3張高端股票，共27萬7500，同年12月2日、7日消息公開後，陸續賣出7張，賺取價差1萬6685元，涉犯內線交易罪。
另外，同樣移轉到台北地檢署偵辦的廖學邦，因涉嫌以當沖等手法炒作高端股價，檢方持續偵辦中。