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台中狼師連環爆！女大生控高中師利用大學備審索裸照、摸臀

▲台中市教育局長蔣偉民表示，該案校方已於昨天召開第一次教評會。（圖／台中市政府提供，2023.06.21）
▲台中市教育局長蔣偉民表示，該案校方已於昨天召開第一次教評會。（圖／台中市政府提供，2023.06.21）

記者顏幸如／台中報導

台中市狼師#MeToo連環爆！某高中校友在臉書控訴，蕭姓老師利用她準備大學備審資料的機會，向她索取裸照，進而對她摸臀、性騷擾。台中市教育局指出，該案已於昨天召開第一次教評會，預計6月27日再次召開教評會，討論是否予以停聘。

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人本基金會昨（20）日指控台中市某已退休國小老師，經常對發育中的小學女生捏胸摟腰，又有一名大學女生在臉書指控，她就讀台中市某公立高三時，為了呈現自傳脈絡（書寫性別意識、女性身體自主權的啟蒙），在大學備審放了一張背部全裸照片，指導她大學備審資料的蕭姓老師，雖反對將這張照片放進備審資料，事後他卻索討正面全裸的照片，還說「我很喜歡」等露骨言論，甚至聲稱是私藏版，不會被老婆發現。

▲女大生在臉書控訴，蕭姓老師利用準備大學備審資料，向她索取裸照。（圖／翻攝臉書，2023.06.21）
▲女大生在臉書控訴，蕭姓老師利用準備大學備審資料，向她索取裸照。（圖／翻攝臉書，2023.06.21）
女生指控，蕭師事後向她摸臀肢體性騷擾、談論18禁內容，並發展師生戀，明顯違反教師倫理，當她在臉書公開此事後，蕭師揭露她有憂鬱症，爆料係屬兩人絕交後的報復行為。她呼籲同樣受蕭師類似騷擾者，可與她聯繫。

台中市教育局表示，校方於6月4日進行校安通報及社政通報、12日召開性別平等教育委員會，並於6月20日召開教評會，由於昨天部份老師有課要上，為求慎重並充分討論，27日再次召開教評會討論是否予以停聘。校方表示，蕭姓老師已主動請假靜待調查，本案若調查成立，將依規嚴辦絕不寬貸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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