政府當國軍堅實後盾！蔡英文：113年調高4%薪資

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民國112年三軍六校院聯合畢業典禮上午在國防大學復興崗校區舉行，蔡總統親自主持，授予象徵「責任與榮譽」的軍階及畢業證書，隨後與畢業生合影。
受疫情影響，這也是睽違3年來國軍首次實體畢業典禮，上一次為108年6月28日於高雄陸軍官校舉行。
蔡總統致詞表示，過去3年因為防疫的關係，她只能透過錄影的方式祝福畢業生，今天能當面祝福三軍六校的學生畢業快樂，她很高興。
總統在典禮上為幾名畢業生代表授予軍階，她說，這枚軍階代表邁向軍人志業的起點，同時也肩負起保家衛國、守護民眾的重責大任。
蔡總統指出，當前國際情勢複雜且多變，面對威脅和挑戰，將秉持「冷靜不躁進、理性不挑釁」的原則，持續提升國軍戰力、全力推動國防自主，確保國家的安全；政府會當國軍最堅實後盾，從明年開始替國軍調高4%的薪資，政府也會持續整建營舍及改善裝備，給軍人更多的支持和照顧。
蔡總統說明，政府這幾年在國艦國造、國機國造方面做了很多努力。如已經量產的新式高教機勇鷹號，及即將在今年下半年下水的國造潛艦原型艦，都是非常具體的成果；今年初也提出兵力結構調整方案，強化全民國防；上個月，有首批女性後備軍人志願參與教召，這些都是政府落實國防改革的成果。
蔡總統表示，希望今天的畢業生也能參與其中，持續為國防改革注入新血，將學校知識與訓練運用在部隊中，強化部隊的訓練和士氣，達到戰訓整備的目標，是畢業生們踏出校園後的重要任務。
蔡總統說，期許畢業生以國家安全為己任，以官兵福祉為優先，她會和大家站在一起，共同捍衛國家主權，守護民主自由的價值。
蔡總統提到，前幾天空軍2名優秀的女性戰機飛行員登上英國主流媒體，她們堅強的意志力，還有沉著應變的韌性，讓世界看見國軍守護國家的決心。期待未來有一天能看到更多國軍登上國際舞台，或代表台灣與理念相近的夥伴國家交流。
蔡總統最後表示，在今年的畢業生當中，有12名來自友邦國家的學生，期許他們學成歸國後，除了貢獻所學，也將台灣的熱情和友善傳遞到友邦國家，讓邦誼更加堅定。
蔡總統最後強調，希望畢業生們秉持「國家、責任、榮譽」信念，勇於嘗試，不要害怕挑戰和失敗，也謹記軍人榮耀，穩健、自信走向未來每一步，讓國軍走向穩健、強大的下一步。（編輯：翟思嘉）1120621