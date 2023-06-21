影片／NBA選秀大熱門！Wembanyama到洋基主場開球　連布恩都嚇到

被視為今年NBA選秀狀元大熱門的Victor Wembanyama，今（21）日已經抵達紐約準備參加本週的選秀會，並前往洋基主場擔任開球嘉賓，身高7呎4吋(約224公分)的他，球棒在他手中，就像是一根牙籤，而他的力量之大，讓洋基主帥Aaron Boone也嚇到。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Victor Wembanyama出身法國，他跟馬刺隊的不少法國球員都有好感情，尤其過去Tony Parker也是他的偶像，如今馬刺握有狀元籤，不選他也說不過去。因為他的條件太突出，被視為「下一位詹皇」（LeBron James），加上身高、天分都有，有可能宰制NBA。Victor Wembanyama把玩了球棒，嘗試揮棒，並且到投手丘上開球，當然是丟了個大暴投，而他隨即把球丟上看台，手臂很有力，也讓Aaron Boone傻眼。NBA／拓荒者醞釀交易Damian Lillard？熱火、鵜鶘和籃網被點名NBA／Poole季後賽表現荒腔走板、球迷高喊交易！勇士球團回應了NBA選秀／NBA選秀大會如何進行的？相關規則、資格和選秀大年盤點NBA／鵜鶘真的要賣Zion Williamson？美媒點名可留意拓荒者動向