徐旭東：大型量販時代已經過去　愛買將啟動轉型迎戰

遠百股東會今（21）日登場，會後遠東集團董事長徐旭東談起，面對市場變化快速，民眾消費者習慣改變，集團各事業體就要轉型來因應，除了提到百貨得MIX且多元有趣外，也提到遠百旗下量販事業愛買要開始轉型，他指出大型量販店的時代已經過去，買東西開（車）那麼久、走那麼久是好事嗎？認為中小型的更舒適，至於愛買將有哪些改變？遠百總經理徐雪芳透露，剛開始會找既有店，慢慢開始做一些規劃。
記者許家禎／台北報導
遠百股東會登場，遠東集團董事長徐旭東指出，市場變化快速、民眾消費習慣改變，因此零售業也要加緊腳步轉型，認為零售不只有百貨一種，還有許多型態，像是預計將於2025年Q1以前全區開幕完成的大巨蛋SOGO CITY，就會以不同風貌展現世人眼前，強調很多元、很有趣。
然而徐旭東口中的轉型不僅限於百貨，遠百旗下量販品牌愛買也逐漸興起轉型計畫！目前愛買市場佔有率為台灣第三，僅次於競爭對手家樂福與大潤發，媒體好奇是否有些新的想法要比拚前兩大？為此，徐旭東在股東會後媒體記者會上引述「老外股東」的說法，在老外眼裡，第三大剛剛好，不像其他競爭對手「大到不能動」。
徐旭東說老外跟他說，第三大剛好可以推動一些轉型與改革，因為這個時代好的量販店可能需要重新定義，「這麼大是好事嗎？」不可能天天去那麼遠的地方買東西，而且太大還要走很久、很累，會不會中小型的舒適比較符合顧客需求？
徐旭東認為，大型量販店的時代已經過去且成長有限，愛買雖然沒有那麼大，但更可以靈活推動轉型。遠百總經理徐雪芳也表示，調整轉型後，逛愛買可以更舒適，也更符合社區與一家大小的需求，像是不一定要大包裝等等，很有轉型的空間，一開始會先找既有店開始實驗，等成功之後再複製繼續展店，但她也坦言需要慢慢計畫。