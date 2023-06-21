NONO遭爆婚內對多人性騷！前老闆吳宗憲嘆「吃不下飯」：太難受了
藝人NONO（陳宣裕）日前陷入性騷擾案，還被網紅直播主「小紅老師」指控同時對多位女性下手，時間點還發生在NONO與朱海君交往、甚至是結婚這段期間，而NONO經紀人則回應：「還在了解中！」晚點會統一發聲明。對此，與NONO結識、搭檔多年的吳宗憲則回應：「我也不知道該說什麼好？」
記者詹鎰睿/綜合報導
由於NONO過去是「憲憲家族」一員，面對昔日的好友、好搭檔捲入性騷擾，吳宗憲則難掩低落的心情回應：「哎呀！個人造業個人擔⋯就由當事人去說明吧！他10年前就自立門戶了，藝人的私生活我們基本上不會有太多干預，真是一個令人難過的年⋯」
談到現在心情如何？吳宗憲表示，「沒有看法，只有悲傷...」由於現在正值中午午餐時間，記者關心吳宗憲有沒有吃飯？吳宗憲則回應，「吃不下了，太難受！」
※【NOWnews 今日新聞
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