NBA選秀／Wembanyama一雙「巨掌」亮相　棒球被他握著變超迷你

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不過這似乎反而讓外界更對他誇張的天賦感到不可思議，棒球被他握在手中就像是玩具軟球一樣，球棒也與他高大的身材不相稱，連那些壯碩的棒球員在他身邊都瞬間變「迷你」了許多。
本屆NBA選秀抽籤結果為：第14順位為紐奧良鵜鶘，第13多倫多暴龍，第12奧克拉荷馬雷霆，第11奧蘭多魔術，第10達拉斯獨行俠，第9是猶他爵士，第8華盛頓巫師，第7印第安那溜馬，第6奧蘭多魔術，第5底特律活塞，第4休士頓火箭，第3波特蘭拓荒者，第2夏洛特黃蜂，第1聖安東尼奧馬刺。
身高226公分、臂展243公分、還擁有出色活動力和技術的Wembanyama，很早就受到了外界關注，一得知他可能投入選秀的消息時，也立刻被鎖定為首輪第一順位，並且吸引了多隊在賽季中收集「Wemby碎片」。
「宣布參加選秀……我至今仍還沒意識到這是一件多麼瘋狂的事情。」在接受ESPN訪問時Wembanyama 這樣說道，「我很小的時候就夢想在NBA打球，每天都在努力讓他成為現實，很幸運如今能夠讓這個夢想變得觸手可及。」
雖然Wembanyama所屬的大都會92隊最終無緣在法甲聯賽奪冠，但他在本賽季出戰的34場比賽，他場均可得到21.6分10.4籃板3阻攻，投籃命中率為47%，罰球命中率為82.8%，這是他19歲所打出的成績，也讓人對於這名LeBron James之後最受矚目的新秀，有無限的期待。