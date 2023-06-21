柯文哲主張重啟兩岸服貿 鄭文燦：社會無共識只會造成紛亂
民眾黨總統參選人柯文哲主張兩岸恢復兩會機制，並有意重啟兩岸服貿、貨貿談判，民進黨立委痛批當年太陽花的最大得利者，10年後竟然違背初衷。對此行政院副院長鄭文燦今（21）日坦言，目前談重啟服貿社會並沒有共識，只會造成社會紛亂，做為總統候選人，對這個題目確實應該謹慎，認為柯做去8年這議題沒有好好討論，若討論就知道， 「不是1、2句話就可以做為政見。」
記者陳威叡／台北報導
關於柯文哲主張重啟兩岸服貿，鄭文燦表示，柯文哲過去推動雙城論壇，大家可以看到他的立場，跟目前主流民意的立場是否一樣，政府希望能夠保護現狀、民主與台灣的經濟自主性，同時也希望能透過溝通、對話，來化解不必要的衝突，能夠守住底線，也讓未來有更大的選擇權。
鄭文燦說，和平是選項，要努力創造和平的條件，目前談重啟服貿社會並沒有共識，只會造成社會紛亂，做為總統候選人，對這個題目確實應該謹慎。
鄭文燦說，過去對服貿討論是針對開放服務業市場，陸資可以投資台灣各式各樣的服務業，這對於台灣的經濟體質會有根本性的轉變，認為柯文哲過去8年中，針對這議題沒有好好討論，若討論過就知道，「不是1、2句話就可以做為政見。」