盤點4大備考疲累時刻　網熱議：比每天加班的上班族更累

我是廣告 請繼續往下閱讀
疲憊時刻(二)：不然就是上課時好不容易寫完一張考卷，下一張馬上又來！感覺自己是個無情的考試機器人，無止盡的處理各式各樣的考卷！
疲憊時刻(三)：好不容易捱過學校了，結果你的下課不是我的下課，馬不停蹄的趕到補習班，教室坐滿人，又要聽課又要記重點，空氣好稀薄，頭也開始暈。
疲憊時刻(四)：以為這樣就結束一天的行程了，沒想到回家也不能好好放鬆，講義要背、考試要複習、考卷要檢討錯題、補習班知識要鞏固，睡前連好好休息都難，回過神來已經半夜兩點鐘。
人擠人、打瞌睡、考試、挑燈夜戰無止境的疲憊地獄究竟該如何逃脫？
咖啡廣場攜手2大補習街為考生備考充電 強勢推出咖啡廣場充電街！
考期將近，考生的辛苦咖啡廣場都知道！累得快要沒電怎麼辦，咖啡廣場為了幫辛苦的考生充電，特地與台灣知名補習街南陽街與一中街合作！補習總是又累又痛苦，勢必要來點好吃好喝的為自己打打氣！一中、南陽街補習商圈60間商家加入充電戰線，中日異國料理、小吃炸物、點心主食，應有盡有，一起為疲累沒電的學生們加油打氣！
位於台中一中街商圈的礁溪柯家蔥油餅老闆特別表示：「早上備料的時候就看到學生們很忙碌的樣子，到晚上快收攤都還看到他們拿著書趕往回家的路上，不管是為了他人的期待還是為了自己的夢想，我都想支持他們、幫他們加油。」
而在南陽街已有相當歷史的吉野烤肉飯老闆也想透過自己的微薄之力鼓勵這些辛苦的考生：「很常看到幾個熟面孔來買飯，看著他們、跟他們聊天的時候發現他們壓力也好大，很心疼他們，希望他們可以成功考上自己想上的學校，離夢想更進一步！」
咖啡廣場為每個辛苦的考生應援，希望在讀書的苦海裡面可以當他們的燈塔、避風港，讓他們能夠好好喘口氣繼續休息。
銅板價有找！咖啡廣場即日起推出超商各種優惠與考生共同面對考試！
「咖啡廣場充電街」將在6/26開始為辛苦的大家充電！即日起到7/9，只要持專屬美食折價券至兩大商圈指定合作店家消費，即可享有各種餐點折扣，讓學生們可以吃好料，吃得飽、喝得好才有體力繼續努力衝刺！
其他地區的考生也別擔心！咖啡廣場在考試之路上當你們的專屬行動電源！在5/31~6/27於7-11統一超商購買咖啡廣場鋁箔包系列2入24元、寶特瓶系列2入45元，6/28~7/25在全家、萊爾富買咖啡廣場享第二件6折，6/29~7/26在OK便利商店全系列第二件6折！有福同享，所有的考生們、朋友們，讓咖啡廣場幫你備考充電，！為考試加油！