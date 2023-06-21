美國軍援烏克蘭因「會計失誤」浮報62億美元！五角大廈解釋原因
美國五角大廈週二表示，軍援烏克蘭的「會計失誤」比之前以為的還嚴重，五角大廈在5月曾說軍援烏克蘭的金額因會計失誤而浮報了30億美元，而最新更正的數字則是62億美元、約新台幣1920億元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）表示，會計錯誤包括2022和2023年財年，產生錯誤的原因是，當美國移交武器時，官員計算的是武器的取得成本、即現行購買的價值，而不是武器的實際價值，也就是帳面淨值，這導致每次移交武器時，軍方估算的金額都比實際的更多。
辛格進一步說明，因為取得新武器比舊武器成本更高，美軍移交給烏克蘭的大多為舊武器，估算價值時應用帳面淨值計算，但官員錯誤地使用了取得成本來計算，造成美軍大大高估了軍援烏克蘭的金額。最終計算結果確定，2022財年浮報了26億美元，2023財年浮報了36億美元，共浮報62億美元。
辛格強調，這些會計失誤並未對軍援造成實質的影響，美國對烏克蘭的支持，並未因此而有任何降低或受限。
之前美國國會曾在討論，是否需要在2023財年為烏克蘭編列額外援助計畫預算，但在更正了62億美元的浮報金額後，五角大廈花掉的錢比原本以為的少，不需要國會再提供資金。
不過，共和黨人士對於五角大廈犯下會計失望感到失望，因為這讓外界錯誤估計軍援烏克蘭的力道，這筆錢本可提早動支，提供烏克蘭更多的補給和武器用於反攻，而不是被當作在本財年剩下的時間內配給資金的額度。