家樂福「神級鍋具」限量換購！最低2.2折超強積點攻略曝
隨著健康意識提升，越來越多民眾選擇減少外食，帶起居家料理風潮，大家不僅追求經濟健康的食材，也越發注重提升家居生活的質感。家樂福繼去年推出義大利精品廚具換購，今年再找來美國百年廚店KitchenAid系列廚具，自6月7日至8月6日，會員專屬紅利點數換購2.2折起，市價千元的精美鍋具只要百元就可得到，下廚也能健康又時尚！
生活中心/綜合報導
美國百年廚店KitchenAid提供高品質的廚具，一整套日常烹飪工具讓廚房完備無缺，所有不鏽鋼鍋具皆具備感應底座，可在各種爐灶上實現完美的烹飪效果。像是「陶瓷不沾煎炒鍋」採用無PFAS的陶瓷不黏塗層，用於煎蛋和魚等料理再適合不過；另一款「不鏽鋼淺燉多用途鍋」可一鍋多用，煎煮燉滷炒、西式料理都適合！最後「不鏽鋼中華炒鍋」可說是亞洲家庭料理最愛，握把符合人體工學、手感舒適，燜煮、翻炒、煎炸等輕鬆使用就能完美上桌。
這次家樂福與KitchenAid合作的品項包括廚房剪刀（市價680元）最低249元、鍋鏟湯勺組（市價1280元）最低299元、陶瓷深碗15cm含蓋（市價1500元）最低349元、陶瓷長方烤盤（市價1980元）最低449 元就可換購；不鏽鋼主廚萬用鍋18cm、陶瓷不沾煎炒鍋24cm、不鏽鋼淺燉多用途鍋26cm含蓋以及不鏽鋼中華炒鍋30cm含蓋則皆為市價4千元以上，現在2千元就有找，全部品項紅利點數最低7萬點就可免費兌換回家，全台限量換購，換完為止。
要如何用最省錢的方式拿到最多的會員點數呢？家樂福提供了「積點攻略」，首先可以善用玉山家樂福聯名卡／簽帳金融卡，1元新台幣就可獲2點；或是選擇購買額外加贈點數的商品，結帳時使用家樂福APP錢包並綁定玉山家樂福聯名卡支付，紅利點數將以3倍送出!!另外家樂福線上購物也提供了，活動期間單筆消費滿 599 元就可以259元起加購一起帶走KitchenAid系列廚具!
到家樂福補充生活用品之餘還能把高級廚具帶回家，用心品味生活的人不可錯過，積點換購活動詳情可上家樂福官網查詢。