林口虐12童幼兒園遭「潑紅漆」！兇手為雙寶爸 犯案原因曝光
新北市一間連鎖幼兒園遭爆暴力虐童，今（21）日一大早6點多，該幼園門口遭人「潑紅漆」，還有砸雞蛋、撒冥紙，現在一片狼籍；警方依據監視器畫面鎖定2車3人涉案，林姓犯嫌供稱自己有2名小孩，自己「看不下去」，才帶著家裡4顆雞蛋、紅漆和冥紙前往到幼兒園犯案。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，林口文化一路一段的連鎖幼兒園爆發虐童事件，有多達12名孩童受害，遭到老師賞巴掌、推頭、罰站吃飯等，甚至小朋友仍在睡覺休息，老師就將睡袋抽走，讓孩子翻滾數圈，還用力拖行小孩丟到走廊，並威脅不能告訴父母，暴力虐童事件引發眾怒。目前教育局已勒令停招，並將施虐老師停職、重罰60萬元，並列入不適任教師
今天上午6時許，幼兒園老師上班時發現校門口被潑灑紅漆、雞蛋，還有冥紙，嚇得趕忙報警，警方追查後逮到3名嫌犯，分別為主嫌31歲林男、26歲李男和23歲許男。
林男到案後供稱，自己本身有2個孩子，並非該幼兒園學童的家長，不過自己看到報導後，實在是看不下去，於是找來自己的友人李男、許男在清晨前往犯案。
林口警分局長詹志文表示，事件發生後，已後續擴大調閱監視器，鎖定2車3人涉案，目前已帶返派出所詢問，將釐清犯案動機，不法行為警察機關必將積極追緝，依法究辦，並在此呼籲民眾，請民眾理性不要以暴易暴，由法律途徑解決。
※【NOWnews 今日新聞
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