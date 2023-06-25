徐巧芯帶動世代交替 藍營青年陸續投入艱困選區拚「綠地變藍天」
有別於過往資深世代把持政壇，國民黨2024立委選舉在台北市議員徐巧芯打響第一炮下，正式掀起「世代交替」浪潮，黨內年輕世代紛紛冒出頭參選，並主動請纓戰艱困選區。對此，國民黨青年團執行長鄧凱勛受訪認為，國民黨已正向年輕世代靠攏，雖改革難一次到位和符合社會期待，但已可看到希望與未來。
記者翁子竣／台北報導
隨各政黨2024區域立委提名進入尾聲，國民黨是否已如當初世代交替浪潮，完成黨內新陳代謝？鄧凱勛受訪指出，觀察台中立委參選人羅廷瑋（台中第六選區）、黃健豪（台中第五選區），及台北立委參選人徐巧芯（台北第七選區）、游淑慧（台北第二選區）等人就可看出，跟過去多為黨內資深人士參選情形不同，可看出國民黨確實往年輕世代靠攏，「雖未完全符合社會的期待，但可以看到希望與未來。」
徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰成功，被外界視為最早掀起世代交替的代表人物。鄧凱勛認為，徐巧芯與過去一般國民黨政治人物溫良恭儉讓形象完全不同，最後在黨員投票階段還可以勝過對手，這也代表基層對藍營換血充滿焦慮及期待。
值得一提的是，素有「最美發言人」之稱，今年才30歲的高雄市立委參選人李明璇，挑戰高雄第八選區現任民進黨立委賴瑞隆，更被視為難度極高的一仗。
鄧凱勛直言，高雄第八選區「綠到出汁」，李明璇願意出征相當不容易，也看出年輕人相對而言不畏艱難的決心。他認為，高雄市屬於都會區，對年輕人應會更有接受度與包容心，經營高雄選區除可增加國民黨年輕形象，且李更是現階段已提名參選人中最年輕的，對培養高雄接班世代很有幫助。
鄧凱勛說，李明璇現在才30歲，若選一次失利但再經營一陣子，高雄不會沒有綠地變藍天的機會。鄧凱勛也指出，國民黨過去常被詬病派刺客，沒經營選區結束後就回去原本岡位，但李是高雄在地人且年輕，慢慢經營再搭配國民黨智庫執行長柯志恩，聯合出擊預期可吸引許多選票。