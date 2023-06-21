租金補貼7月3日起開放申請！林右昌：擴大照顧50萬租屋族

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林右昌強調，這次2.0計畫也特別精進申請流程，包括新戶隨到隨辦、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請免房東身分證、放寬房屋適用範圍等，支持租屋民眾提高申請意願。
林右昌提到，111年開始推動的「300億元中央擴大租金補貼專案」 ，將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，並首度由中央直接受理與撥款，核定戶數從108年的6萬戶、110年的13萬戶，大幅倍增到111年底到近28萬戶，且弱勢家庭約占4成、初入社會青年與婚育家庭各占約3成，顯見此方案能給予社會上剛起步或需要扶助的族群實質幫助，此政策從一開始推動的10萬戶，到去年的27萬戶，今年將要以50萬戶來前進。
針對辦理方式，林右昌說明，112至113年租金補貼，申請期間從今年7月3日至明年12月13日止，為期1年6個月，新申請戶如已經簽訂租賃契約即可隨時提出申請，隨到隨辦；另若是111年租金補貼核定戶，且有112年5月撥付租金補貼款紀錄的舊戶，則不用再另外申請，營建署會將111年度申請資料帶入系統審查，審查後會主動通知審查結果，不僅受理時間更彈性，申請程序也更簡化。
此外，林右昌說，政府為鼓勵房東共同協助租屋家戶，房客申請通過租屋補貼，如果房東就是房屋所有權人，經地方政府認定有住宅出租且承租人符合租金補貼申請資格，房東將成為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。
林右昌也說，租屋民眾如欲洽詢租金補貼專案申請相關資訊，可至營建署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，或是週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）7729-8003，有專人提供服務，歡迎民眾多加利用。