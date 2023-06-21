比之前更慘！青年失業率狂飆　中國陷入第5度就業危機

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香港南華早報（SCMP）今天報導，經濟學者表示，當前中國青年求職者面臨近數個世代最艱困的就業環境，而且最慘的情況還沒到來，這種困境短期難解，剛畢業的青年學子得迎難而上。
由於中國青年失業率自2020年以來居高不下，並且自2021年5月以來從未低於14%，北京大學中國宏觀經濟研究中心主任盧峰表示，起碼得經歷2或3年，中國青年失業率才能回歸於常態。
他說，由於經濟復甦疲弱加劇就業壓力，而攀高的青年失業率只會使得情況更糟，在此之前，自鄧小平主政時期於1978年推動改革開放以來，中國已經歷4度嚴峻的就業危機。
首次發生於1980年，當時約莫500萬受過教育的青年回老家吃自己，之前他們被下放農村，這波就業危機的壓力促成北京當局推動多項改革，包括解除個體戶的限制。
1989年至1990年由於當時中國經濟發展趨緩，爆發第2度的就業危機，接著在1998年，當時北京決定重整效率和獲利差的國企，於是數百萬人一夕下崗，這回第3度就業危機主要是40至50歲的壯年勞工受波及。
來到2008年因爆發全球金融危機，沿海省份城市的企業和工廠緊縮職缺，大約1500至2000萬的勞工紛紛大嘆不如歸去，以致北京當局頒布規模達人民幣（下同）4兆（約新台幣17兆）激勵方案，化解第4度就業危機。
分析現階段的第5度就業危機，盧峰表示：「今年的經濟復甦乏力，導致勞動力需求不振，尤其中小型企業更是如此，以致業者寧可延長工時，也不願立即增加新的職缺。」
他說，再者，疫情期間丟飯碗的或者待業的也在疫後解封重返就業市場，更加劇謀職者之間的競爭。
根據中國媒體報導，估計近期剛踏出校門仍處於待業狀態的求職者可能超過數百萬人。
至於該如何化解，盧峰開解方說，當局應降低政策造成的影響，以確保監督是公開透明，並說監管部門對於補教業、房產與網路業的打壓，重創青年就業。
他指出，作為過渡時期的應急之道，國企與公部門也應持續擴大徵才。
麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）上週發布報告指出，青年失業率高檔盤旋，凸顯中國陷入內需不振的難題。
他說，企業因消費需求疲弱而不願雇工，與此同時，又因就業市場慘澹，以致消費者手頭更緊不願花錢，有鑑於此，當前唯有政策作多才能改變現況。
據華爾街日報、路透社報導，中國正計劃採取大規模措施重振疲弱的經濟，包含可能投入數十億美元的資金規模用於建設基礎設施、發行約人民幣1兆元的特別國債。
此外，當局正研議，放寬限購措施鼓勵投資者購入更多房屋，相關措施預計在近期正式發布。
仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）分析，推動大規模寬鬆政策是刺激經濟的第一步，「但可能需要耗時兩到三年的時間才能支撐與改變逐步放緩的經濟復甦情形」。
他說，由近期中國人民銀行（中國央行）推動的寬鬆貨幣政策也顯示，「中國的官員們越來越擔心中國經濟復甦的情況」。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120621