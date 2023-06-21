炎亞綸道歉不被接受！抖音網紅提1點訴求　駁「合意行為」說法

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耀樂表示，炎亞綸昨晚發的聲明，他無法接受，因此提出一點要炎亞綸回答：「他回覆經過『多方調查』，請問這5年內到底調查出什麼，請你說明，還是就是拍攝者（指炎亞綸）流出，這件事情不管怎麼樣，未成年私密影片就是違法，不要試圖混淆視聽。」目前耀樂正在跟律師討論是否要提告，至於炎亞綸剛剛以及昨天的聲明中都強調一切「合意行為」，耀樂反駁：「他說的沒有強迫是無稽之談，都是有發生的。」
耀樂提到，等到炎亞綸先回答他的問題，再來考慮要不要接受炎亞綸的道歉，而昨晚炎亞綸曾試圖以IG、打電話等方式聯繫耀樂，但耀樂皆無回應，「我都沒有接，給彼此一點空間，我在等當時的回覆，可是他的回答我沒辦法接受，我今天才必須站出來，請正視我以上的問題。」
炎亞綸昨天在道歉文中提到，耀樂請他幫忙宣傳、投票，耀樂解釋：「我想要讓一切步入正常的軌道，我對他的感受很複雜，我受傷很深，我也愛他很深，我也常自我矛盾，我覺得經過這樣子的過程，我才能一步一步調適自己。」
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