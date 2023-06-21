快訊／炎亞綸正面對決！親自現身抖音網紅記者會　二度鞠躬道歉

炎亞綸道歉不被接受！抖音網紅提1點訴求　駁「合意行為」說法

▲炎亞綸現身耀樂記者會道歉，耀樂反駁炎亞綸昨晚的道歉文，並提出1點訴求。（圖／記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸現身耀樂記者會道歉，耀樂反駁炎亞綸昨晚的道歉文，並提出1點訴求。（圖／記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕/台北報導

抖音圈網紅耀樂昨（21）日在社群媒體上指控炎亞綸（本名吳庚霖）在他16歲時偷拍親密影片，該影片還外流，讓他飽受各方壓力，而今（21）日他召開記者會說明時，才開口說第一句話，《NOWnews今日新聞》記者直擊，炎亞綸衝進記者會現場，向耀樂致歉，導致耀樂情緒不穩，聽完炎亞綸的道歉後，暫停記者會5分鐘，才重返會場，娓娓道來整起事件的狀況，並向炎亞綸提出1點訴求。

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耀樂指控炎亞綸2018年交往期間於大陸橫店違反他的意願，進行性行為，還偷拍親密影片，耀樂透露，他完全不知道親密行為被偷拍，只知道第一次察覺時是在炎亞綸的家，當時燈是關著的，他直接拒絕，還跟對方打勾勾承諾，沒想到在同年9月發現親密影片外流，「我很無助不知道該怎麼辦，怎麼來的不知道，當時我們已經分手。」

▲炎亞綸現身記者會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲耀樂向炎亞綸提出1點訴求。（圖／記者吳雨婕攝）
耀樂表示，炎亞綸昨晚發的聲明，他無法接受，因此提出一點要炎亞綸回答：「他回覆經過『多方調查』，請問這5年內到底調查出什麼，請你說明，還是就是拍攝者（指炎亞綸）流出，這件事情不管怎麼樣，未成年私密影片就是違法，不要試圖混淆視聽。」目前耀樂正在跟律師討論是否要提告，至於炎亞綸剛剛以及昨天的聲明中都強調一切「合意行為」，耀樂反駁：「他說的沒有強迫是無稽之談，都是有發生的。」

耀樂提到，等到炎亞綸先回答他的問題，再來考慮要不要接受炎亞綸的道歉，而昨晚炎亞綸曾試圖以IG、打電話等方式聯繫耀樂，但耀樂皆無回應，「我都沒有接，給彼此一點空間，我在等當時的回覆，可是他的回答我沒辦法接受，我今天才必須站出來，請正視我以上的問題。」

▲炎亞綸現身記者會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸（左）現身向耀樂道歉，耀樂當場崩潰。（圖／記者吳雨婕攝）
炎亞綸昨天在道歉文中提到，耀樂請他幫忙宣傳、投票，耀樂解釋：「我想要讓一切步入正常的軌道，我對他的感受很複雜，我受傷很深，我也愛他很深，我也常自我矛盾，我覺得經過這樣子的過程，我才能一步一步調適自己。」


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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