康友掏空案　外逃通緝犯黃文烈今押解返台

前康友-KY董事長黃文烈涉吸金201億元，在檢調發動偵查前已下落不明，遭發布通緝。去年2月，黃文烈等29人被依違反《銀行法》等多項罪名起訴。不過，就在5月下旬，外逃的黃文烈在泰國落網，調查局今（21）日表示，經台泰密切協調後，下午自泰國曼谷將外逃通緝犯黃文烈追緝返台，解送台北地院歸案。
記者潘千詩／台北報導
上市公司「康友製藥」董事長黃文烈，自2014年至2020年間長期藉由美化、虛構財報向銀行詐貸，來發放高額現金股利，以吸引市場加碼投資；另於2018年9月間陸續出脫持股，並提供資金透過友人金融帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人證券交割戶，再與帳戶持有者相對買賣康友股票，造成股價活絡表象，總計詐得201億餘元，涉嫌違反證券交易法、銀行法。
2020年10月8日，經北機站將全案移送台北地檢署偵辦，但黃文烈早在同年7月21日潛逃出境，檢方於8月20日發布通緝，並於2022年2月23日偵結起訴黃文烈，台北地院也於2022年12月25日發布通緝。
泰國移民局在接獲我國調查局通報後，今年5月24日在曼谷逮捕黃文烈。我駐泰代表處召集調查局、刑事局、移民署的駐泰秘書共同成立專案，與泰國移民局密切協調。
另經法務部國兩司、台北地院及台北地檢署共同協處，終由調查局法務秘書及刑事局警務秘書搭乘中華航空班機同機押解黃文烈，預計6月21日15時40分抵達桃園國際機場，北機站接押並當場依法搜索扣押黃文烈持有的100萬元泰銖等物，解送台北地院歸案。