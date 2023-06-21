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吳慷仁沉痛：MeToo之後就忘了？喊話黃子佼「面對處理接受放下」

▲吳慷仁談MeToo事件及捲入性騷擾醜聞的黃子佼。（圖／NOWnews資料照）
▲吳慷仁談MeToo事件及捲入性騷擾醜聞的黃子佼。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

近來演藝圈颳起MeToo風暴，許傑輝宣布退出演藝圈，黃子佼道歉、爆料10幾位藝人黑料後疑似自殘，對此，吳慷仁心情沉重，昨（20）日深夜在臉書發聲，擔心MeToo過後「會不會容易忘了」，並意有所指呼籲：「請不要傷害自己。」

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▲吳慷仁談MeToo風暴，語重心長。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁談MeToo風暴，語重心長。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
吳慷仁表示，這幾天思緒很混濁，形容就像電視裡斷訊的畫面，並道出自己的憂慮，「我們是該關心，是該熱議，但聚焦在事件本身的專注力有限，好奇心驅使，容易被帶偏了主題，反而八卦了起來，這次的確沒有 『算了』...只是反而比較擔心...會不會之後容易 『忘了』...」

▲許傑輝新戲《地獄里長》7月上檔，播出前23天退出演藝圈。（圖／翻攝許傑輝臉書）
▲許傑輝退出待了33年的演藝圈。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
對於這波MeToo運動，吳慷仁認為更該關心的是被害者處境、性平教育何時才能落實、如何散播說不的勇氣、輿論批評與法治的平衡、我們與惡的距離，傷口該如何撫平等，接著說「當metoo變成了youtoo，感同身受的心情就變成了與我們無關的都市傳說...真的非常可惜...也可惜了拿出勇氣說出口的他們（她們）...」雖然沒有指名道姓，但讓人聯想就是在說黃子佼。

▲孟耿如（左）發聲力挺佼佼。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼（右）自毀演藝路，左為老婆孟耿如。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
吳慷仁最後寫下：「請不要傷害自己，我們都該為了愛的人努力改過，我們都該為了愛我們的人努力勇敢，面對處理接受放下。」一席話看似跟有妻女的黃子佼喊話，粉絲留言：「謝謝這段話」、「我也覺得現在看戲的，多過關心受害的人」、「面對他、接受他、處理他」、「性平教育，真的要從小紮根，教好教滿」、「性教育跟餵毒案都一樣重要」。

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