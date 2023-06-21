吳慷仁沉痛：MeToo之後就忘了？喊話黃子佼「面對處理接受放下」

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對於這波MeToo運動，吳慷仁認為更該關心的是被害者處境、性平教育何時才能落實、如何散播說不的勇氣、輿論批評與法治的平衡、我們與惡的距離，傷口該如何撫平等，接著說「當metoo變成了youtoo，感同身受的心情就變成了與我們無關的都市傳說...真的非常可惜...也可惜了拿出勇氣說出口的他們（她們）...」雖然沒有指名道姓，但讓人聯想就是在說黃子佼。
吳慷仁最後寫下：「請不要傷害自己，我們都該為了愛的人努力改過，我們都該為了愛我們的人努力勇敢，面對處理接受放下。」一席話看似跟有妻女的黃子佼喊話，粉絲留言：「謝謝這段話」、「我也覺得現在看戲的，多過關心受害的人」、「面對他、接受他、處理他」、「性平教育，真的要從小紮根，教好教滿」、「性教育跟餵毒案都一樣重要」。
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