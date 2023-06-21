安卓用戶注意！Google Play揪出2款惡意App 有1款還可下載
Android用戶注意了，Google Play再度被揪出惡意App！根據國外資安研究機構「CYFIRM」發現，有兩款免費App，包含聊天類型的《nSure Chat》，以及翻牆軟體《iKHfaa VPN》，遭植入惡意間諜軟體，用戶下載後會被入侵裝置，甚至被竊取個資，若手機還有此App，建議要快速移除。實際在Google Play查看《iKHfaa VPN》已經下架，而《nSure Chat》卻還在架上，民眾務必當心！
記者周淑萍/綜合報導
根據「CYFIRM」的研究報告顯示，聊天軟體《nSure Chat》，以及VPN翻牆軟體《iKHfaa VPN》，兩款軟體都由「SecurITY Industry」開發，下載後會要求開啟手機GPS定位的權限，之後再竄改程式代碼，竊取用戶手機的聯絡人與位置等個資，進行秘密監視行為。
CYFIRM指出，該2款App所使用的惡意程式技術以及網路攻擊手法，都和駭客組織DoNot，該組織活躍於亞洲地區，從2018年開攻擊目標範圍遍布南亞與東南亞地區。
實際在Google Play查看發現《iKHfaa VPN》已經下架，而《nSure Chat》下載人數不高，但目前還在平台上可以被下載，用戶在下載聊天軟體時要特別留意，避免誤入陷阱。