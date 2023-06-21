德情報機構：中國是經濟和科技間諜活動最大威脅

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儘管每年都會發布這類評估報告，然而無論是在示警強度方面，或衡量德國安全環境在一年內發生多大變化，今年的措辭更加強烈。
德國政府本月稍早首次發布一份全面國家安全戰略，作為加強德國因應新的軍事、經濟和地緣政治威脅的一部分。
憲保局說，考量到德國在北大西洋公約組織（NATO）擁有重要地位及作為歐盟最強大國家之一，在俄羅斯入侵烏克蘭與美中緊張情勢加劇這種時代背景下，德國愈來愈容易受到外國干涉。
德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在記者會中簡述這項報告時說：「俄羅斯對烏克蘭發動戰爭也意味著國內安全的轉折點。」
然而，這份報告針將中國描述為「經濟和科技間諜活動方面的最大威脅」。
德國是中國2022年在歐洲合法投資的重點目標之一。根據報告，「這類直接投資讓中國有機會彌補技術創新上的缺點，以便在科技方面取得領先地位，也讓政治干預、間諜和破壞行動有機可趁」，可能構成國安風險。
報告還說，這些破壞活動的規模可能損害德國工業和科技競爭力，破壞市場規律，最終恐影響德國繁榮、民主、向心力和主權獨立。
這份報告發布的同一天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）正在接待來訪的中國國務院總理李強，而德國商界領袖也與中國代表團會面。中國代表團料將試圖說服德國政府，不要對中國企業在德國的商業布局施加更多限制，並反對德國在5G網路建設上限縮華為設備。
德國政黨對於政府允許中國中遠集團收購漢堡港（Port of Hamburg）一個貨櫃碼頭的少數股權仍存在巨大分歧，情報單位和一些部會皆已表示反對。
此外，德國政府最近也阻止了中國收購兩家與半導體產業有關的德國企業。
憲保局點名另外3個加強情報行動的國家，分別是伊朗、土耳其和北韓，不過這3國主要針對在德國境內的本國異議份子。
憲保局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）說，德國和歐洲已大力驅逐涉嫌進行情蒐的俄羅斯外交人員；德國去年從俄羅斯大使館驅逐40名秘密特務，歐洲共驅逐約400人，今年還有更多人被驅逐。
哈爾登旺說，俄國未來行動可能更低調、更激進，「可能使用非法人員，也就是用假身分潛入德國的情報人員，並增加網攻和破壞行動」。
費瑟表示，網路安全對德國來說「甚至是更嚴重的威脅」。她還說，俄國可能聚焦「混合式攻擊」，包含散播陰謀論和支持極右翼團體的不實資訊。
德國憲保局多年來一直將極右翼視為對德國民主的最大威脅，其中包括德國另類選擇黨（AfD）。憲保局評估，德國另類選擇黨的2萬8500名黨員中，約有1萬人可能是激進分子。
哈爾登旺在記者會上被問到，中、俄對德國構成的情報風險有何不同，他並未直接回答哪個國家的威脅較大，但他表示，俄國情報人員的行動更強有力、更引人注目。
他說，他們通常會用傳統的方式做事，基本上就是所有間諜單位都知道的手段，有時甚至是在電影中才會看見的手法，也不吝殺人，「這種無所不用其極的路線，我們還沒在中國那邊看到」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120621