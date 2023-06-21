特企／《SERAPH: In the Darkness》7/4 Beta精英測試全球同步

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而想獲得高等稀有寶物，就不得不提到遊戲裡的核心玩法系統『虛空異界』。當玩家等級達到60級之後，便可進入『虛空異界』冒險，在這裡共分成20個難度，難度越高的地圖將面對更加兇險的怪物、BOSS，同時也更容易獲得高等寶物。
想要進入『虛空異界』得先獲得門票，而門票並非固定，是由顏色品質來影響門票的屬性及隨機詞條，門票上的屬性也將影響著怪物的類型、難度、數量以及魔法物品的掉落機率和稀有度。其中暗金色門票是擁有固定的詞條，其所對應的地圖、怪物類型也是固定的，取得難度更高的門票，也將意味著玩家會有更高的機率獲得寶物。而在『虛空異界』當中的某些地圖，玩家可以進行組隊挑戰，但所掉落的物品是專屬於個人的，所以玩家們大可放心，並不會有寶物爭議的問題存在。取得高等門票，進入『虛空異界』挑戰，獲得至高無上的寶物，並透過NFT 市場進行交易，成就一趟偉大的冒險。
《SERAPH: In the Darkness》的區塊鏈概念，對多數玩家而言或許不易理解，簡言之在其他遊戲當中，玩家獲得的高級寶物、裝備，僅能透過遊戲內的拍賣機制轉換成遊戲貨幣，而在《SERAPH: In the Darkness》，玩家則可以將稀有物品，在區塊鏈上鑄造成獨特的 NFT，並於NFT市場上進行公開交易買賣，也就是說玩家在遊戲中所投入的時間和金錢，都具有可變現的價值。而取得NFT物品，除了刷地圖打寶之外，也可以透過各種生產、合成、鍛造的方式，創造出專屬自己的NFT物品。
遊戲中的交易模式，除了NFT市場外，亦針對非NFT物品、各式材料…等等，開放交易行系統，讓玩家可於交易行上進行日常物品的買賣。在交易行內，玩家可以根據物品的類型、自己的需求快速篩選進行購買，同時也可以將身上的物品上架販售，賺取遊戲內的金幣，並透過金幣解鎖角色背包與上架欄位，如此一來便可同時販售更多的物品。
為使積極參與的玩家，有著獨特的殊榮及意義，SERAPH特別開放「SERAPH特權卡（SERAPH Priority Pass）」，第一波全球限量999張，提供給玩家免費申請。擁有「SERAPH特權卡」，除了可於Discord中單獨秀出徽章身份之外，還能加入NFT專屬頻道，並獲得Beta精英測試資格，當遊戲正式上線後，持有「SERAPH特權卡」的玩家，還能獲得獨家大禮包。想要透過《SERAPH:In the Darkness》更加熟悉區塊鏈的玩家，千萬不能錯過免費申請「SERAPH特權卡」的機會喔！「SERAPH特權卡」具體權益、申請方式，請持續關注SERAPH官方網站及社交媒體。
遊戲即將於7月4日～7月17日進行全球同步的Beta精英測試，本次版本相較於先前刪檔測試，除新增交易行、虛空異界之外，同時也開放世界頻道與私聊的功能，方便玩家之間的社群交流。同時參與測試玩家將會體驗到各項系統的優化，包括天梯大秘境、傭兵功能、NFT戰鬥屬性的加強，另外遊戲難易度也較先前封測更加的平衡，並開放遊戲內的貨幣系統。想要享受打寶樂趣嗎？還等什麼，趕快申請白名單進行事先預約，準備進入《SERAPH: In the Darkness》吧！