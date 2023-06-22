微兜×小茶栽堂「黑烏龍茶」瓦帕鬆餅會流餡 日本抹茶雪茄蛋捲曝
金色三麥集團旗下「petit doux微兜」餐酒品牌，聯手台灣在地精緻茶葉「小茶栽堂」，榮獲ITI國際風味絕佳獎章3星及法國AVPA世界茶葉大賽肯定的「黑烏龍茶」創作聯名餐食，打造黑烏龍茶三重奏，品嚐「慢萃烏龍嫩煎豬排」、「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」及「小茶栽堂冰桃烏龍」3款療癒茶香新菜。東京頂級甜點餅乾品牌YOKU MOKU則歡慶在台12周年，推出全新抹茶雪茄蛋捲及2023全新夏季綜合禮盒。
記者蕭涵云/綜合報導
「petit doux微兜」這次聯名餐點，保留「黑烏龍茶」茶香，將烏龍茶反覆、長時間烘焙直至茶葉醇化的獨特醇厚風味，結合至新菜與招牌瓦帕鬆餅裡。初夏可試試清爽開胃的「慢萃烏龍嫩煎豬排」，選用霜降豬排淋上低溫慢速浸漬的烏龍茶油，搭配新鮮蘋果片與小番茄及洋蔥絲，酸爽果香沁入茶味。
微兜最吸引人的下午茶部分，則首推「小茶栽堂黑烏龍瓦帕鬆餅」，以獨門研發的黑烏龍茶奶霜增添濃郁茶香，一刀切下瓦帕，裡頭的熱融起司還會流餡，膨軟外皮佐以點綴黃金柚子醬的香草冰淇淋，一起融化在嘴裡；再搭配日式三色糰子帶來日式茶點氣氛。色澤繽紛的「小茶栽堂冰桃烏龍」，融合黑烏龍茶與水蜜桃、覆盆莓，再妝點花瓣，在飽滿果香中喝得到酸甜滋味的焙火茶韻，沁涼又消暑。
而東京頂級甜點餅乾品牌YOKU MOKU，則歡慶在台12周年，推出全新抹茶雪茄蛋捲及2023全新夏季綜合禮盒。抹茶雪茄蛋捲的餅皮與內餡，選用擁有170多年歷史的知名京都老字號宇治抹茶專賣店，將春季採收的上等茶葉以低溫儲藏至少半年到一年，匯聚特別濃郁的香氣，才能製成YOKU MOKU既酥脆又醇厚回甘的抹茶蛋捲。6月28日上市紙盒包裝的6入禮盒及鐵盒裝的22入原味與抹茶禮盒，即日起開放預購。
同步推出全新「2023 夏季限定」綜合禮盒，以優雅浪漫的花朵為包裝設計，搭配原味雪茄蛋捲與巧克力雪茄蛋捲的迷你尺寸，並開吃全新上市以安第斯山脈玫瑰鹽打造的鹽味檸檬脆餅、及80%可可的柑橘巧克力脆餅，即日起開放預購，8月1日正式在台開賣。