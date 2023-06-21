特企／大啖道地韓味！韓國美食物產展6/8-6/25搬進中友百貨
2023年疫情陸續解封，為滿足所有以喜愛韓國潮流的味蕾，台中中友百貨與主辦方韓國aT農水產食品流通公社共同舉辦的「韓國美食物產展」於6/8-6/25盛大登場，其中集結知名韓系美食、飲品、伴手禮、用品及街邊小吃等多達40家韓國商家，將最道地韓味搬進展場。
其中首次登場韓國知名品牌「OURHOME泡菜」、及俗稱白飯小偷的「醬油螃蟹」、韓國展必買的「Binggrae香蕉牛奶系列」特別推出限定聯名包裝款芋頭牛奶口味，並且加碼消費滿額送「香蕉牛奶購物袋、香蕉牛奶胖胖瓶造型存錢筒」，粉絲一定要收藏。這次還包含了首次登場的紅棗汁及蘑菇紫蘇湯..等美食都是值得來一趟細細品味的！
這次更集結多家韓國道地街邊美食，必吃「辣炒年糕」、「辣味魚板串」、超多口味「韓式飯捲」、香酥「韓式煎餅」、Q彈「韓式冬粉」、不添加一滴水的「古來思魚板」、超可愛「迷你鯛魚燒小豬燒」等，喜愛韓式料理的你絕對不能錯過。
展場活動地點在中友百貨 C動13樓國際大廳展出。活動期間憑韓國展區消費發票，單筆滿500元贈Binggrae咖啡牛奶乙瓶、單筆消費滿3000元贈韓味不二人蔘雞湯乙包，活動不累贈、數量有限、送完為止。
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